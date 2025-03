SIGMA-RH intègre l’intelligence artificielle générative à son SIRH

Spécialiste du SIRH/HCM, le Canadien SIGMA-RH fondé en 1992 va intégrer une dose d’intelligence artificielle générative (GenAI) à ses outils.

L’éditeur, originaire du Québec, est présent en France depuis 2004 avec un bureau qui atteint aujourd’hui une vingtaine de personnes (sur les 160 employés de la société). « Nous sommes présents dans 20 pays et nous avons une soixantaine de clients français. Avec le Canada, la France est notre principal marché », explique Patrice Poirier, fondateur et président de SIGMA-RH, au MagIT.

SIGMA-RH cible les entreprises de plus de 300 employées, sans distinction de secteurs. En Europe, il revendique des références comme l’Aéroport de Genève, la ligue de l’enseignement, Partouche, Adagio, ou encore Paris Région (centre régional du tourisme). « Notre ambition pour la France est de mettre en place un plan de croissance de 30 % par an au cours des trois prochaines années », continue Patrice Poirier.

« Au cours des deux dernières années, nous avons augmenté nos effectifs de 40 %. Nous continuons à investir dans le marketing, dans un nouveau bureau et dans le personnel pour soutenir la croissance », complète-t-il.

Une IA qui s’appuie sur Azure OpenAI

Techniquement, l’IA générative de Sigma-RH s’appuie sur les LLM d’OpenAI, « mais déployés, hébergés et sécurisés par Microsoft dans Azure », précise Patrice Poirier. Autrement dit, ses données (et celles de ses clients) ne sont pas utilisées pour entraîner d’autres tenants.

D’un point de vue tarifaire, l’IA est incluse nativement dans le prix de la licence du SIRH, sans surcoût. « Elle est en cours de déploiement chez au moins deux de nos clients », ajoute le président et fondateur.

En décembre 2024, une étude de PwC constatait la volonté de transformation digitale des fonctions RH – avec l’intégration de l’IA sous plusieurs formes.

« Pour accélérer leur transformation et renforcer leur rôle stratégique […], les DRH souhaitent se doter d’un socle plus solide de données structurées et fiables afin d’exploiter pleinement l’Analytics RH et l’IA Générative », constatait Laurent Ragot, associé HR Transformation chez PwC France et Maghreb.

65 % des DRH plaçaient la GenAI en pole position de leurs priorités. Toutefois, notait PwC, son déploiement resterait encore limité du fait de la jeunesse de la technologie et de préoccupations éthiques.

Le fait qu’elle soit embarquée (ou infusée) dans des outils métiers RH lèvera-t-il ces freins et ces réticences ? Le succès – ou non – d’une offre comme celle de Sigma-RH apportera un bon début de réponse.