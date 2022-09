Teads mise sur une sécurité « Cloud Native »

Créé en 2012, Teads propose une plateforme médiatique qui met en relation les marques et les agences publicitaires avec des éditeurs de qualité tels que Le Monde, Les Echos, le New York Times. Initialement, Teads a bâti sa croissance sur les formats « in read », un format qui offre la possibilité aux annonceurs de diffuser un spot publicitaire au cœur même d’un article. Teads emploie plus de 1 250 personnes dans le monde et son pôle Innovation est toujours basé à Montpellier.

Aujourd’hui, le Montpelliérain mise sur une approche omnicanal allant jusqu’aux téléviseurs connectés et cultive un positionnement premium face à ses concurrents directs que sont Google, Facebook ou encore Amazon. Hébergée chez Google Cloud et Amazon Web Services, sa plateforme technique Global Media Platform gère près de 2 milliards d’événements publicitaires par mois.

Embauché il y a un an et demi en tant que responsable de la sécurité des systèmes d’information (RSSI), Oussama Benzaouia a reçu pour mission de revoir le modèle de sécurité en place afin de lui donner plus de flexibilité. « L’entreprise ne compte qu’une dizaine d’années d’existence et connaît une expansion rapide », explique le responsable. « Il fallait un modèle de sécurité plus adapté à cette croissance ».

Historiquement, l’éditeur de services s’appuyait sur des outils de sécurité dédiés, avec une solution anti-malware, une autre pour le filtrage DNS, une sonde réseau, etc. « Il s’agissait d’un héritage d’une approche on-premise. Or le cloud a su montrer qu’il permet la mise en place rapide d’infrastructures informatiques et dispose de temps de réponse très satisfaisants. Mais cela nécessite un changement de mentalité quant à la sécurisation de ces infrastructures et des applications ».

La préférence a été donnée à une offre cloud intégrée Le responsable est parti d’une feuille blanche afin de concevoir un nouveau modèle de sécurité abandonnant les outils en place pour privilégier une approche totalement nouvelle. « Exploiter des outils de sécurité traditionnels dans le cloud représente des contraintes supplémentaires d’exploitation. L’idée directrice de mon approche était de privilégier des outils pensés pour le cloud de manière native. Nous avons étudié plusieurs solutions disponibles sur le marché et nous avons retenu Prisma Cloud ». Oussama Benzaouia connaissait déjà cette solution d’un déploiement effectué chez Eurosport où il occupait déjà le poste de responsable de la sécurité. L’atout d’une solution intégrée telle que Prima Cloud est de disposer d’une plateforme unique couvrant de nombreux aspects de la sécurité. « Face à une telle solution, se pose immédiatement la question de la performance de chacun de ses outils pris individuellement », souligne l’expert. « Depuis son acquisition par Palo Alto, la solution a bénéficié de nombreux rachats de technologies issues de start-up spécialisées, notamment pour la doter d’une fonction de détection/réponse adaptée aux environnements cloud, etc. L’ensemble des modules aujourd’hui disponibles dans cette offre collaient parfaitement à notre vision, l’objectif étant pour nous de franchir un nouveau palier et gagner en maturité dans la gestion de la sécurité, car l’entreprise continue de grandir à un rythme soutenu ». Ce choix d’une solution de sécurité « Cloud Native » a été simplifié par le fait que l’infrastructure informatique de Teads est elle-même 100 % cloud. Pour sécuriser les accès, Teads fait largement appel au module IAM de Prisma, notamment pour ses capacités UEBA. Une IA établit un comportement type pour chaque utilisateur et le système génère une alerte s’il constate une déviation vis-à-vis de ce comportement. Les 250 personnes que compte le département innovation accèdent aux ressources IT selon un modèle « Zero Trust », avec une authentification à plusieurs facteurs.