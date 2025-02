Maîtrisez mieux vos technologies IT : le plaidoyer du DSI de l’Insee

Communicant, gestionnaire de risques, auditeur, doté « d’une culture minimale en sécurité des systèmes d’information ». Le délégué à la protection des données personnelles, le DPO, doit réunir des compétences multiples, résume lors de l’université de l’AFCDP son président Paul-Olivier Gibert (ex-CISO d’AG2R La Mondiale).

Pour remplir ses missions, il est préférable qu’il soit sensibilisé aux enjeux de la maîtrise IT, ajoute le DSI de l’Insee, Jean-Séverin Lair.

L’Insee « temple de la donnée personnelle »

Au sein de l’Institut, sécurité et protection des données sont notamment justifiées par la volumétrie et la sensibilité des données traitées.

L’Insee gère ainsi « le totem de la donnée personnelle », le NIR, c’est-à-dire le numéro de sécurité sociale. Au sein du « temple de la donnée personnelle », le patron des SI revendique donc une stratégie informatique axée sur la maîtrise technologique.

Et attention, en la matière, il ne faut pas confondre solution et technologie, prévient-il. Jean-Séverin Lair oppose ainsi maîtrise IT et discours commercial. « On nous vend beaucoup de rêve. Il faut savoir sortir de ce rêve. »

Une technologie n’est donc pas une solution – un terme qui rimait systématiquement avec discours commercial. Une technologie cloud sera par exemple la conteneurisation et non les offres de tel ou tel fournisseur cloud.

Pourquoi ces précisions sémantiques ? Parce qu’elles permettraient de clarifier le domaine auquel s’appliquera précisément la maîtrise, ce qui permettrait de mieux connaître et de mieux contrôler ses dépendances. Des problématiques que les clients de VMware ont pu réinvestir suite au rachat par Broadcom.

Sur cet enjeu de la maîtrise, le DSI appelle les décideurs à se référer à l’effet Dunning-Kruger traitant d’un biais cognitif bien connu, relatif à la différence entre compétence réelle et confiance de l’individu dans sa propre compétence.