Il y a quelques jours, une partie du monde s’est arrêtée suite à la panne géante de Microsoft, causée par une mise à jour non maîtrisée du logiciel de cybersécurité Crowdstrike. En mai dernier, déjà 620 000 membres du fonds australien UniSuper, géré par Google Cloud, se sont vus privés d’accès à leur compte épargne ou à leur pension de retraite, du fait d’un « bug logiciel inconnu » sur la plateforme de stockage américaine. Ces incidents mettent en lumière la nécessité d’une autonomie infrastructurelle vis-à-vis des hyperscalers et des acteurs informatiques américains.

Si une offre souveraine européenne existe déjà – et continue à se développer – les entreprises du secteur ont l’opportunité d’aller vers encore plus d’indépendance en reprenant le contrôle de l’ensemble du savoir-faire technologique.

Pourquoi la domination américaine est-elle problématique en Europe ?

Le marché des infrastructures IT s’est développé dans les années 2000. Très vite, on a vu apparaître trois acteurs majeurs : AWS, Microsoft Azure et Google Cloud. Ces hyperscalers, tous américains, se partagent à eux seuls 73 % du marché mondial des services de cloud computing. Cette hégémonie est dangereuse pour l’Europe.

Pourquoi ? Parce qu’elle pose un problème de « souveraineté » en matière de sécurité et de confidentialité des données confiées à ces acteurs étrangers.

« En externalisant le savoir-faire technologique, on abandonne nécessairement de la valeur et on devient dépendant de fournisseurs. » Guillaume BesseHead of Research and Development KBRW

Sur la partie juridique, on peut évoquer le Patriot Act, qui autorise les services de sécurité à accéder aux données informatiques hébergés par des structures américaines, sans aucune autorisation préalable et sans en informer les utilisateurs. Ou encore la CLOUD Act, qui peut obliger les fournisseurs de services établis aux États-Unis à fournir des données relatives à leurs clients, même si elles sont stockées à l’étranger.

Certes, la défense contre le Cloud Act et la souveraineté sont des sujets d’État. Les entreprises européennes ne peuvent pas, par elles-mêmes, s’en libérer sans une réglementation renforcée qui les protège effectivement.

Sur la partie économique, l’hégémonie américaine présente aussi d’autres risques… qui eux sont de réels enjeux pour les DSI.

Un des plus grands risques est la perte de contrôle sur les coûts. En externalisant le savoir-faire technologique, on abandonne nécessairement de la valeur et on devient dépendant de fournisseurs.

Le constat est le suivant : des charges pour les entreprises européennes d’un côté deviennent du chiffre d’affaires pour les sociétés américaines de l’autre. Alors que ces fonds peuvent être réinvestis localement par l’intermédiaire d’une offre technologique souveraine en Europe.