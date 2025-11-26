De l'informatique au ROI : Définir la cybersécurité pour le conseil d'administration

En octobre 2025, Salesforce a été victime d'une brèche importante : des pirates informatiques ont affirmé avoir volé plus d'un milliard d'enregistrements de données provenant des clients de Salesforce. Cette violation s'est transformée en une tentative de cyber-extorsion, les pirates ayant exigé de l'argent pour prévenir la divulgation des données sensibles. Salesforce a toutefois refusé de payer et certains enregistrements ont été divulgués, notamment ceux de grandes entreprises telles que Fujifilm, Gap et Vietnam Airlines.

Cet incident n'est pas le seule à faire parler de lui, loin s'en faut, au point que les membres des conseils d'administration prennent conscience de la situation et font pression sur le personnel chargé de la cybersécurité au sein de l'organisation.

Lorsque j'ai commencé ma carrière dans l'informatique à la fin des années 1990, les mots de passe étaient généralement facultatifs et la plupart des comptes à privilèges étaient nommés "admin" ou "administrateur", et le mot de passe était "Password123". Bien que le premier virus informatique, Creeper, ait été lancé par inadvertance en 1971, la cybersécurité n'était pas au premier plan des préoccupations de la plupart des informaticiens, et encore moins des dirigeants.

En 2025, un conseil d'administration s'attend au moins à recevoir régulièrement des informations de la part de son responsable de la sécurité informatique (RSSI). Ce qui était autrefois considéré comme acceptable - le simple respect des exigences réglementaires - est devenu un investissement stratégique visant à maintenir la continuité des activités, à sauvegarder la réputation de l'entreprise et, dans certains cas, à servir de différentiateur sur le marché.

Alors que les RSSI sortent de plus en plus du giron du DSI, il devient crucial pour les RSSI actuels et futurs de comprendre le langage de l'entreprise. Au lieu de prêcher au conseil d'administration au sujet des correctifs et des pare-feu, les RSSI et autres responsables informatiques doivent être en mesure d'aligner les protections de cybersécurité sur les résultats et les indicateurs clés de performance (KPI) de l'organisation afin de démontrer la valeur des initiatives de cybersécurité.

Présenter la cybersécurité comme un risque pour l'entreprise Comme indiqué précédemment, de nombreux conseils d'administration considèrent déjà la cybersécurité comme un risque métier de premier ordre. Toutefois, il reste à savoir dans quelle mesure ils comprennent la corrélation entre la cybersécurité et le retour sur investissement. Les RSSI doivent mettre en place un cadre permettant d'établir une correspondance entre les risques liés à la cybersécurité et les risques de l'entreprise. Parmi ces risques et d'autres, citons : Les risques financiers peuvent inclure la perte de revenus due à l'indisponibilité des systèmes ou des fournisseurs tiers, des amendes réglementaires ou des poursuites judiciaires.

peuvent inclure la perte de revenus due à l'indisponibilité des systèmes ou des fournisseurs tiers, des amendes réglementaires ou des poursuites judiciaires. Les risques opérationnels peuvent inclure la perte de données, l'incapacité à se rétablir après une catastrophe naturelle, voire des menaces internes.

peuvent inclure la perte de données, l'incapacité à se rétablir après une catastrophe naturelle, voire des menaces internes. Les risques pour la réputation sont souvent surestimés, mais ils existent bel et bien. Si les atteintes à la réputation peuvent avoir des conséquences immédiates à la suite d'un événement de cybersécurité, elles peuvent également avoir des effets à long terme, si la gestion de la crise - avec son volet communication - n'est pas à la hauteur. Voyons comment recadrer le risque de cybersécurité en tant que risque d'entreprise pour soutenir les résultats de l'entreprise. La gestion des correctifs, par exemple, est une bonne pratique fondamentale en matière de cybersécurité. Auparavant, les présentations du RSSI au conseil d'administration mentionnaient le nombre de dispositifs non corrigés, le nombre de jours pendant lesquels un système n'avait pas été corrigé et la gravité des vulnérabilités nécessitant des correctifs. Si ces chiffres permettent de quantifier l'ampleur du problème, ils ne permettent pas d'en mesurer l'impact sur l'activité de l'entreprise. Les RSSI doivent apprendre à communiquer sur la manière dont la cybersécurité gère et atténue les risques métiers ou, mieux encore, soutient les résultats de l'activité.

Passer au langage du retour sur investissement Selon l'approche fondée sur les résultats, l'absence de correctifs pour les systèmes et applications critiques augmente la probabilité d'une défaillance du système causée par un événement de cybersécurité, tel qu'une cyberattaque avec ransomware. Dans le secteur de la santé, une application métier peut faire partie d'un système d'imagerie. Sans le système d'imagerie, l'entreprise risque de perdre les revenus générés par ce système. En outre, il existe des impacts potentiels en aval, tels que la nécessité de retarder ou d'annuler une procédure chirurgicale. Cela pourrait faire boule de neige et entraîner un diagnostic manqué, des sanctions financières réglementaires, la perte du remboursement par l'assurance et des poursuites civiles et pénales. Les patients peuvent se sentir frustrés lorsqu'ils attendent un rendez-vous d'imagerie reporté. Dans le pire des cas, tous ces effets boule de neige pourraient conduire à des résultats de soins défavorables, y compris la mort. Dans ce cas, le coût de l'atténuation du risque de cybersécurité se limite au temps nécessaire à l'allocation des ressources et aux temps d'arrêt programmés, ce qui est bien inférieur à l'impact d'un système non patché. Au lieu d'essayer d'établir un retour sur investissement pour les capacités de cybersécurité, il faut se concentrer sur le retour sur investissement des produits métiers existants. Lors du déploiement de nouveaux produits et de nouvelles capacités, il convient de prendre en compte le coût de la protection des systèmes sous-jacents par rapport à la perte de revenus qui résulterait de l'indisponibilité du produit. Cela permet d'intégrer la cybersécurité dans l'entreprise, plutôt que de l'ajouter après coup. Au fil du temps, cela favorisera une culture de la cybersécurité qui favorisera la croissance et l'innovation au lieu de les étouffer.