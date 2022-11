Faire face à la complexité des environnements conteneurisés

Les services IT ont une nouvelle feuille de route. Se contenter de garantir la disponibilité et la mise à disposition de services technologiques fiables n'est plus suffisant. Il ne suffit plus de » garder la lumière allumée » : les directions métier demandent l’accélération des déploiements.

Selon une étude du cabinet Enterprise Strategy Group (ESG) [propriété de Techtarget, également propriétaire du MagIT], 67 % des décideurs informatiques déclarent subir une pression en vue d'accélérer le déploiement et la mise à disposition d'infrastructures pour soutenir développeurs et équipes métier. Il y a désormais un lien direct entre exploitation informatique et génération de chiffre d'affaires. D’où les exigences accrues des métiers.

Pour ces organisations qui cherchent à accélérer l’accès aux infrastructures et aux technologies, le cloud public génère des résultats transformateurs.

Toutefois, l’idée que le cloud public permet de se différencier de la concurrence est sur le déclin. Oui, nous sommes dans une ère où les initiatives numériques peuvent conférer des avantages compétitifs importants. Mais l’usage du cloud public est tellement répandu qu’il ne suffit plus d’y souscrire pour se différencier.

Non seulement, l’intérêt immédiat du cloud public baisse, mais les organisations voient leurs coûts s'accroître à mesure que leurs environnements IT se morcellent. Alors qu'elles se lancent tête baissée dans la montée en puissance de leurs opérations, modernisent leurs applications et accélèrent le développement, l'adoption et l'exploitation des conteneurs pour les applications de production – stateless et stateful – explose.

L'adoption de conteneurs confère de nombreux avantages pour accélérer la livraison de logiciels de qualité. Cependant, à mesure que les environnements conteneurisés croissent et se multiplient chez les fournisseurs de cloud public et dans les data centers privés, la complexité qui en résulte empêche de bénéficier des avantages qui ont motivé l'adoption des conteneurs en premier lieu.

Gérer un parc informatique n'est pas aisé et ne l'a jamais été. Toutefois, lorsque vous combinez pression pour fonctionner plus rapidement et à plus grande échelle avec quasiment aucune augmentation des effectifs, la complexité ne tarde pas à submerger. C’est particulièrement vrai lorsque de nouvelles technologies, telles que les conteneurs et Kubernetes , entrent en scène.

Comment aborder ces défis ?

Recruter davantage n’est pas forcément la solution. Les experts en conteneurs sont difficiles à trouver, et souvent plus encore à fidéliser. En outre, la demande est telle que les heureux élus en joue. Autant que faire se peut, le personnel interne doit se focaliser sur l'élaboration et la création d'une valeur métier, via l'innovation et non l'optimisation de l'infrastructure.

Externalisez intelligemment la complexité. Développer une pratique de conteneur moderne peut constituer une nouveauté pour vous ; mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Faites appel à des experts qui ont l'expérience des conteneurs. Il s’agit de trouver un partenaire capable d’accroître l'adoption de workloads conteneurisées, tout en diminuant le risque. Les meilleurs cabinets vous aident à replateformer des applications, via des environnements conteneurisés, et à mener une refonte architecturale d'applications monolithiques, dans une architecture de microservices. Il faudra tout de même veiller à internaliser ce savoir-faire au risque d’être dépendant de ses partenaires et de ses fournisseurs.

Recourez à des indicateurs plus intelligents grâce à l'IA. Optimiser une infrastructure au moyen de processus traditionnels revient souvent à s'appuyer trop fortement sur les connaissances d'un petit nombre de personnes. Or, si certains outils peuvent offrir une meilleure vision du comportement des applications, déterminer les étapes suivantes relève habituellement d'une intuition que d'un processus « data driven ». C'est pour cette raison que certaines entreprises cherchent à intégrer des outils nourris à l’IA. Par exemple, StormForge fait appel au machine learning et à un test de performances intégré pour recommander certaines optimisations dans le cadre de déploiements d'applications sur Kubernetes.

Au cours de son processus, StormForge procède à des expérimentations itératives contribuant à comprendre et à visualiser l'équilibre à trouver entre des décisions d'infrastructure en utilisant différentes métriques– tels que les performances, la disponibilité, le temps et le coût. Ainsi les organisations peuvent-elles faire les meilleurs choix pour leurs besoins métier.

À l'ère du numérique, le succès dépend de l'accélération des opérations informatiques et du développement des applications, de l'optimisation des ressources de stockage et de calcul ainsi que de la concentration d'un maximum de talents sur l'innovation. Trop d'entreprises gaspillent de précieux crédits budgétaires en n'optimisant pas correctement l'environnement à mesure que l'utilisation des conteneurs augmente. D'autres entreprises gaspillent trop de ressources en essayant d'optimiser l'environnement avec les outils existants. Utilisez les formes d'intelligence extérieure, que cette aide prenne la forme de services ou de meilleurs outils propulsés à l'IA.