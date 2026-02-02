Martin Woodward est vice-président des relations développeur chez GitHub. L’ancien développeur d’outils DevOps chez Microsoft, et ex-vice-président de la .NET foundation, explique la position de GitHub concernant l’adoption de l’IA agentique dans les équipes de développement. Selon lui, la filiale de Microsoft n’a pas la volonté d’imposer des modèles de langage et des outils, mais plutôt de jouer le rôle de Hub, puisque les dépôts GitHub sont au centre de la plupart des chaînes d’outils de développement. Par ailleurs, Martin Woodward croit que l’IA générative ne remplace pas les développeurs et les ingénieurs. En fait, leur expérience, leur savoir, leurs goûts sont essentiels dans l’ère de la génération de code, tout comme l’approche DevOps, croit-il.

LeMagIT : Quelle est la plus grande tendance dans le développement logiciel selon vous ?

Martin Woodward : La plus grande tendance actuelle concerne les agents et les flux de travail agentiques avec les développeurs. Cette tendance se manifeste de deux manières. D’une part, nous avons besoin de construire des agents d’intelligence artificielle pour nos clients et nous cherchons comment le faire de la manière la plus efficace possible. D’autre part, et c’est là que je passe le plus clair de mon temps, il s’agit d’utiliser des agents pour créer des logiciels et effectuer des tâches de développement. Les grands modèles de langage et les modèles frontières étant de plus en plus performants, le temps pendant lequel nous pouvons les faire fonctionner sans intervention humaine augmente et la capacité de travail qu’ils peuvent gérer est de plus en plus grande avec le pilotage et l’orientation appropriés.

LeMagIT : Quel est le rôle de GitHub au sein de cet écosystème agentique ?

Martin Woodward : Les développeurs qui travaillent avec des agents IA ont tendance à les utiliser pour itérer sur des tâches de développement spécifique. Ce flux est par nature asynchrone. Il prend du temps. Ce que nous avons découvert, c’est que toutes les personnes qui créent des agents le font avec GitHub au centre, parce que GitHub est déjà ce flux de travail asynchrone que les développeurs ont l’habitude d’utiliser.

D’après mon expérience, les clients veulent se concentrer sur la résolution des problèmes métiers, mais ils veulent aussi s’assurer que tous leurs développeurs sont satisfaits et qu’ils ont le plus grand choix possible, afin de ne pas être bloqués par leurs fournisseurs. Pour eux, GitHub est un véritable Hub, car tout le monde s’y intègre et tous les outils s’y greffent.

C’est pourquoi nous avons présenté Agent HQ en fin d’année dernière. Il s’agit d’apporter une couche pour gouverner tous les agents et pour faciliter le fait que l’agent de chacun soit en quelque sorte basé sur GitHub et qu’il ait ce type de communication asynchrone.

Gouvernance et choix LeMagIT : Donc la question n’est plus qui apportera le meilleur outil, mais qui contrôlera la couche de gouvernance ? Martin Woodward : C’est une question très intéressante. Nous voyons que cela a toujours été une tension constante. Ce n’est pas vraiment nouveau. Cela va tout simplement plus vite aujourd’hui parce que le rythme des progrès de l’IA est très rapide en ce moment. Les anciennes méthodes liées au déploiement IT où une organisation prenait douze à dix-huit mois pour décider de sa plateforme et, ensuite, six mois de plus pour la déployer ne fonctionnent plus. Des modèles sortent tous les six à huit semaines et chacun d’entre eux change la donne en matière de possibilités. Et puis il y a des gens, dont GitHub, qui innovent avec différents plugins, différentes interfaces utilisateur, notre CLI, etc. Nous avons donc tendance à voir les entreprises parier sur la plateforme qui leur offre le plus grand choix. Certains développeurs adoptent en premier les outils au sein d’une organisation. Ils essaient tout, puis ils transmettent leurs commentaires à leurs responsables et à leurs dirigeants, et ils voient ce qu’ils peuvent faire. Cela permet aux responsables d’orienter leurs achats. Nous, avec GitHub Copilot, nous donnons accès aux LLM les plus performants dont Claude Opus 4.5, OpenAI GPT 5.2 Codex ou Gemini 3 Pro. Pour nous, le plus important, c’est cette notion de choix. Nous ne voulons pas que les développeurs soient enfermés dans un seul modèle, un seul agent, un seul idéal, une seule façon de travailler. Nous pensons que parce que nous avons un public de développeurs large, il faut pouvoir satisfaire tout le monde. Nous n’allons pas vous forcer à utiliser une version particulière de VS Code. Des développeurs peuvent vouloir utiliser IntelliJ ou ils peuvent avoir besoin d’un Xcode. C’est pourquoi nous pensons que le choix est la voie à suivre pour que les organisations puissent s’adapter au marché mouvant. LeMagIT : Y a-t-il une place pour l’IA locale dans le développement ? Martin Woodward : Nous avons une approche « Bring Your Own Model ». Nous prenons donc en charge un certain nombre d’API qui vous permettent d’appeler soit un modèle sur votre machine locale, soit un modèle installé dans le data center de l’entreprise. Nous sommes donc tout à fait favorables à cette solution. C’est utile dans certains scénarios clés et dans certains secteurs, le secteur de la défense, par exemple, qui est important en France, évidemment. Est-ce une tendance ? Non, pas encore. Les modèles hébergés dans le cloud évoluent très rapidement. L’industrie elle-même voit de nombreux avantages à ne pas avoir à se soucier de leur hébergement et à pouvoir y accéder très facilement. Les LLM hébergés localement ne sont pas aussi performants aujourd’hui. Nous les soutenons. Nous souhaitons vraiment voir des progrès dans ce domaine et c’est là que les modèles open weight stimulent l’innovation, en particulier dans le domaine des modèles locaux. Nous veillons à ce qu’ils soient conformes. Mais en matière de tendances, ce n’est pas la direction que prend l’industrie. LeMagIT : Les entreprises que nous interrogeons ont tendance à observer des gains de productivité individuels chez les développeurs. Elles semblent avoir davantage de difficulté à rapporter des bénéfices à l’échelle d’un département ou de l’organisation. Constatez-vous la même chose ? Martin Woodward : Nous observons plusieurs choses. Tout d’abord, nous constatons que la quantité de code écrit à l’aide de ces outils d’IA augmente massivement. Ce que nous voyons aussi, c’est que le nombre de pull requests faites dans tous les projets logiciels a rapidement augmenté depuis l’introduction des outils d’IA agentique et de GitHub Copilot. Par ailleurs, le temps moyen pour fusionner (merger) une pull request est en train de diminuer, et la taille moyenne d’une pull request est en fait en train de diminuer si l’on s’en réfère aux métriques DORA et autres outils de mesure DevOps. Ce sont des indicateurs positifs. Quant à la question de la valeur, j’ai d’innombrables témoignages de clients qui m’ont dit avoir livré des fonctionnalités ou des applications, pour lesquelles ils pensaient devoir prendre des mois, en quelques semaines. Des acteurs comme Asus ou Mercedes-Benz témoignent publiquement en ce sens.

L’usage des agents IA entraîne… l’usage des agents IA LeMagIT : Observez-vous de nouveaux cas d’usage des agents IA de programmation ? Martin Woodward : Plus on écrit de code, plus il y a de failles de sécurité. C’est un goulet d’étranglement qui se crée mathématiquement. Nous constatons que les outils agentiques contribuent à accélérer la détection et, surtout, la correction des failles de sécurité. J’ai même vu, au sein de Microsoft, un ingénieur nommé David Fowler qui travaille sur le projet .Net Aspire. Il m’a montré un outil conçu à partir du SDK Copilot et du client Copilot. Pour les problèmes entrants, il exécute ce qu’on appelle une boucle d’agent automatisé afin d’essayer de reproduire le bug que le client signale. Une fois que l’agent IA l’a trouvé, il essaie, itère plusieurs fois pour essayer de le reproduire. Une fois la reproduction trouvée, il la documente avec précision et revient sur le problème, ce qui lui permet d’économiser de nombreuses heures. Il recherche également les doublons. LeMagIT : Cela ressemble à la revue de code assistée… Martin Woodward : C’est différent. L’examen du code est un problème bien défini aujourd’hui et il existe des solutions sur étagère. Il en va de même pour la correction des failles de sécurité. C’est également très mûr, car tous les outils de sécurité dont nous disposons analysent le code, trouvent où ils pensent qu’il y a un problème, puis identifient de quel type de problème il s’agit et vous donnent ensuite des indications de résolution. C’est ce que nos outils d’analyse de code sont capables de faire depuis cinq ans. Ce sont typiquement des règles que nous pouvons introduire au LLM comme contexte. À partir de là, ils sont très capables de les respecter. C’est un contexte idéal pour générer des suggestions de correctifs. La génération de code est évidemment mature. Aux développeurs, maintenant, de se rappeler qu’avec les capacités agentiques et le « test time computing », ils peuvent paralléliser les tâches et les laisser tourner avant d’aller se coucher. C’est en tout cas une nouvelle habitude que j’ai dû prendre et qui n’est pas venue naturellement.