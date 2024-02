« L’IA est déjà réglementée » (Ivana Bartoletti)

Ivana Bartoletti raconte comment l’ESN pilote ses projets d’IA et conseille ses clients dans un contexte de battage médiatique et de surabondance technologique. La chercheuse, conférencière et autrice de plusieurs livres consacrés à l’IA, également conseillère auprès du Conseil de l’Europe, recommande aux entreprises européennes de se concentrer sur la formation des métiers et des équipes juridiques, ainsi que sur la mise en place d’une gouvernance de l’IA permettant de respecter les lois déjà en vigueur. Une étape nécessaire qui devrait aider les entreprises à se conformer à l’AI Act.

LeMagIT : Pouvez-vous vous présenter ?

Ivana Bartoletti : Je suis la Global Chief Privacy and AI Governance Officer pour Wipro, ce qui signifie essentiellement que je supervise tout ce qui a trait à la vie privée, à la protection des données, mais aussi tout ce qui a trait à la gouvernance de l’IA. C’est donc à la fois ce que nous faisons en interne, par exemple, lorsque nous réalisons le fine-tuning d’un modèle, mais aussi lorsque nous travaillons avec les clients pour nous assurer que nous faisons les choses bien et que cette IA est déployée et construite d’une manière qui respecte la vie privée, la transparence et aussi les obligations légales dès la conception. Je suis également conseillère auprès du Conseil de l’Europe, où je me concentre sur les droits de l’homme et le genre en relation avec l’IA, donc la discrimination algorithmique et l’intersection entre le droit des droits de l’homme, le droit de la vie privée, entre autres. Et sur un sujet similaire, je mène des recherches sur la protection de la vie privée et la protection des données en matière d’apprentissage automatique à l’Institut Virginia Tech. Plutôt que de faire de la recherche moi-même, je supervise les étudiants en doctorat, mais ce n’est pas grave. Sinon, je fais trop de choses.

LeMagIT : Chez Wipro, que constatez-vous auprès de vos clients en matière d’IA ?

Ivana Bartoletti : Pour commencer, je pense que c’est un moment étrange dans lequel toutes les entreprises se trouvent en ce moment, à cause de la « hype » autour de l’IA.

Chaque jour de plus qui passe, on a l’impression que l’IA va tout faire à notre place. Il y a beaucoup d’annonces. C’est difficile à suivre.

Il y a donc tout un battage médiatique autour de l’IA, mais, in fine, il faut la mettre en œuvre. Je pense donc que le plus important est de savoir comment passer de la « hype » à l’implantation réelle.

Ce que nous essayons de faire comprendre aux entreprises, et de la même manière, ce que nous tentons d’appliquer en interne chez Wipro, c’est qu’il n’est pas nécessaire de commencer les choses les plus incroyables.

Surpasser la « hype » provoquée par l’IA générative LeMagIT : Comment procédez pour passer de la « hype » à l’implémentation ? Ivana Bartolleti : Il s’agit d’améliorer les opérations en back-office, d’accroître la productivité, de rechercher des endroits ou des domaines, l’on peut apporter plus d’efficacité. Par exemple, nous envisageons d’utiliser l’IA dans la chaîne d’approvisionnement au sens large. Il peut s’agit de comprendre comment l’IA peut compléter ou assister les diverses activités liées au cloud. Il s’agit donc d’étudier ces aspects administratifs, de se pencher sur les cas d’usage. Mais nous expliquons toujours, comme nous l’avons fait en interne, qu’il faut faire en sorte que les métiers soient investis dans cette mission. En interne, nous avons mis en place un portail permettant aux métiers de soumettre des cas d’usage que nous analysons afin d’évaluer s’ils sont réalisables, s’ils sont responsables, brefs s’ils peuvent être implantés de manière satisfaisante. Nous avons donc demandé aux métiers dans les différents départements de l’entreprise de nous remonter les usages qu’ils voudraient mettre en place dans des domaines comme les ressources humaines, l’extraction des clauses dans le cadre de la gestion de contrats, la rédaction de brouillons pour des contenus marketing, etc. Les gens se sentent plus autonomes, et comprennent que l’IA ne veut pas les remplacer. Entre guillemets, ils se sentent plus forts avec l’IA. Nous avons également décidé de former tout le monde, au moins aux bases, car nous ne voulions pas que les gens soient effrayés par l’intelligence artificielle. Nous ne voulions pas non plus que les gens pensent que l’IA est quelque chose de magique. Nous voulions donc montrer aux gens comment cela fonctionne sur le plan informatique et mathématiques. Pour moi, c’est vraiment douloureux quand j’entends des gens dire que l’IA est une sorte de chose magique. Enfin, il s’agit de mettre en place le bon niveau de gouvernance. C’est un travail en cours chez nous. Par ailleurs, beaucoup d’organisations s’inquiètent, surtout en Europe, de leur responsabilité juridique, notamment à l’aune de l’application future de l’AI Act. Tant que les entreprises mènent leurs projets d’IA comme des efforts interfonctionnels, je suis persuadée que cela ne représentera pas un frein à l’innovation.

Les incertitudes induites par l’AI Act LeMagIT : Il y a tout de même le cas de l’IA générative à considérer de près au regard de l’AI Act européen qui opère une forme de distinction. Ivana Bartoletti : Vous avez raison, dans l’AI Act, il y a – pour faire bref – deux types d’IA. La première est réglementée dans la pyramide des risques : le texte identifie des risques minimaux, limités, élevés et inacceptables. Cette première catégorie concerne plus largement les applications de machine learning utilisées pour diverses tâches. Par un exemple, un système de prise de décision automatisée présente un risque élevé si vous l’utilisez pour embaucher des salariés. Ensuite, il y a l’IA à usage général, qui correspond aux modèles de fondation, par exemple les grands modèles de langages qui peuvent être utilisés pour effectuer différentes choses, bonnes ou mauvaises. C’est ce pour quoi le risque est différent, et que l’AI Act introduit la terminologie de risque systémique. LeMagIT : Pensez-vous que la métrique retenue par les autorités européennes pour établir quand un modèle de fondation présente un risque systémique est la bonne ? Ivana Bartoletti : Les modèles de fondation pouvant présenter un risque systémique sont ceux dont l’entraînement requiert une puissance de calcul prédéterminé par les organes réglementaires de l’UE. Je ne suis pas sûr que ce seuil soit maintenu, d’autant que les éditeurs et les startups tentent de réduire la puissance de calcul nécessaire à leur entraînement. Les décideurs en sont conscients. Selon toute vraisemblance, l’European AI Office aura la responsabilité d’orchestrer l’entrée en vigueur de l’AI Act. Il serait intéressant que ce bureau puisse examiner les critères qui font qu’un modèle de fondation présente un risque systémique ou non. Mais je ne sais pas s’il aura ce pouvoir ou s’il sera simplement un organisme jouant un rôle de conseiller auprès des États. L’AI Office fait partie du DG Connect [la direction générale des réseaux de communication, du contenu et des technologies au sein de la Commission européenne, N.D.L.R]. Ils ont embauché 25 personnes venant de différentes régions. Je ne pense pas qu’ils pourront embaucher directement. D’autant que, selon mes informations, les pays membres de l’UE enverront leur personnel pour rejoindre le bureau. Au vu des levées de boucliers menées par la France, l’Allemagne et – étrangement – l’Italie (je suis moi-même italienne) lors des étapes d’élaboration du texte, l’AI Office pourrait faire l’objet de luttes d’influence.