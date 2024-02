Premières réflexions sur la vente de VMware EUC au fonds d'investissement KKR

L'annonce de l'intention de Broadcom de vendre la division End User Computing de VMware, qui comprend VMware Horizon, VMware App Volumes et VMware Workspace ONE, au fonds d'investissement KKR soulève un certain nombre de questions.

Bien que je suive l'espace de l'informatique de l'utilisateur final (End-User Computing, ou EUC) depuis des décennies et que j'aie même écrit sur la vente prévue, il est difficile de se faire une opinion complète sur des événements comme celui-ci en si peu de temps. Mais je souhaite partager certaines des réflexions et des questions qui me sont venues à l'esprit depuis que j'ai pris connaissance de la nouvelle.

En bref, cette opération semble différente de l'acquisition de Citrix par Vista Equity Partner en 2022, même si les deux opérations impliquent un fonds d'investissement. S'il est facile d'adopter une approche pessimiste - après tout, la nouvelle version de VMware EUC devra répondre très rapidement à de nombreuses questions - il est tout à fait possible que ce soit finalement une bonne chose pour tout le monde.

L'une des premières questions que l'on se pose à l'annonce de cette nouvelle est de savoir qui est KKR. Cette société internationale ne possède pas de technologie d'EUC, mais elle dispose d'un portefeuille extrêmement diversifié d'investissements et d'acquisitions et est célèbre pour son acquisition de RJR Nabisco à la fin des années 1980.

Il est facile de comparer cette transaction à l'acquisition de Citrix par Vista et Evergreen Coast Capital pour former Cloud Software Group. On pourrait se dire : « VMware EUC a été vendu à un fonds d'investissement. Nous savons comment cela va se passer ». L'hypothèse est celle de licenciements massifs et d'énormes changements au niveau des produits et des opérations. Toute acquisition de ce type entraîne forcément des changements, mais l'ampleur de ces changements dépend de l'entreprise et des circonstances qui ont conduit à la transaction.

Dans cette optique, examinons quelques éléments clés des accords EUC de Citrix et de VMware, en commençant par les raisons pour lesquelles ils ont été conclus.

VMware EUC est resté bloqué

Broadcom n'a manifesté aucun intérêt pour l'activité EUC de VMware pendant la longue période qui a précédé la conclusion de l'opération d'acquisition en novembre 2023. Avec un chiffre d'affaires d'environ 2 milliards de dollars, l'activité EUC ne représentait qu'une petite partie de l'ensemble et n'a tout simplement jamais eu sa place chez Broadcom. Bien sûr, si cette activité avait été incroyablement rentable, Broadcom aurait peut-être été plus enclin à la conserver, mais la réalité est que VMware EUC n'a jamais pu s'intégrer dans les plans de base de Broadcom. C'est la principale raison pour laquelle elle est vendue.

Chez Citrix, des investisseurs activistes ont passé des années à acquérir des sièges au conseil d'administration et à imposer d'innombrables changements dans l'organisation. Leur objectif était de rendre l'entreprise plus rentable et de la préparer à une acquisition. Ils ont fini par prendre le contrôle total de l'entreprise et l'ont vendue à un fonds d'investissement dans le but ultime de la dépouiller de tous ses rouages. Ils ont même engagé Tom Krause, ancien cadre de Broadcom, connu pour son dévouement strict aux résultats lors de l'intégration d'entreprises acquises, en tant que PDG du groupe Cloud Software nouvellement formé.

Citrix a été racheté pour un prix quatre fois supérieur à celui de VMware EUC

VMware EUC est vendu pour 3,8 milliards de dollars, soit moins d'un quart de la valeur de l'accord avec Citrix, qui s'élèvait à 16,5 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires de Citrix était plus élevé, bien sûr, mais y a-t-il d'autres raisons pour lesquelles la différence est si importante ? Plus important encore, qu'est-ce que cela signifie pour VMware EUC ?

Tout d'abord, l'objectif de l'opération Citrix était que les investisseurs maximisent leurs investissements dans Citrix. En fait, ils ont passé de nombreuses années à repositionner Citrix en tant qu'entreprise de sécurité, ou en tant qu'entreprise axée sur le cloud, ou en tant qu'entreprise de données et d'analyse, en essayant de trouver le bon candidat.

Broadcom, en revanche, s'est retrouvé avec VMware EUC, une division dont ses dirigeants ne voulaient pas. Ils ont été incités à agir rapidement et à s'en débarrasser. Il faut également tenir compte du fait que le marché financier est très différent aujourd'hui de ce qu'il était au moment de l'acquisition de Citrix, l'argent étant plus difficile à trouver car les taux d'intérêt sont plus élevés (mais je ne prétendrai pas en savoir plus).

Deuxièmement, Citrix apportait avec elle beaucoup d'autres éléments de propriété intellectuelle (et de bagages techniques), ce qui a été immédiatement réglé en divisant la société en divisions distinctes qui ne pouvaient plus dépendre des subventions provenant de l'activité principale de virtualisation des postes de travail de Citrix. Le prix de Citrix comprenait Citrix Virtual Apps et Desktops, mais aussi Endpoint Management, XenServer, NetScaler et ShareFile, entre autres.

En revanche, VMware EUC est plus facile à démêler, même s'il faut tenir compte de certaines dépendances vis-à-vis de vSphere et de l'écosystème VMware Cloud Foundation. Si le fait qu'Horizon soit lié à vSphere a été une bonne chose à un moment donné, cela a certainement un effet sur la valeur globale de VMware EUC en tant que produit autonome.

Des transactions différentes, des attentes différentes

Néanmoins, les coûts d'acquisition relatifs de Citrix et de VMware EUC se traduisent par des attentes différentes de la part de leurs investisseurs. Cloud Software Group a sans aucun doute de grandes attentes en ce qui concerne le retour sur les 16,5 milliards de dollars que Vista et Evergreen ont investis pour acheter Citrix (sans parler des 4,3 milliards de dollars qu'ils ont payés pour acquérir TIBCO, qui a fusionné avec Cloud Software Group). En l'absence d'une augmentation considérable des revenus, la seule façon de rentabiliser cet investissement est de réduire drastiquement les coûts d'exploitation.

VMware EUC, en revanche, apporte un chiffre d'affaires estimé à 2 milliards de dollars à une nouvelle société qui l'a acheté pour seulement 3,8 milliards de dollars, ce qui signifie que la pression exercée par KKR pour récupérer son investissement sera probablement beaucoup moins forte que celle à laquelle Citrix a été confrontée. Si l'on ajoute à cela le fait que la propriété intellectuelle de VMware EUC est relativement simple à réunir par rapport à celle de Citrix, il est concevable qu'avec un minimum d'intervention (du moins par rapport à d'autres transactions), VMware EUC puisse devenir un élément précieux du portefeuille de KKR, et peut-être même redevenir une société cotée en bourse.

Cela dit, la séparation de VMware EUC du reste de VMware entraîne certaines complications, que nous allons examiner.