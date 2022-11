VDI et DaaS : comparaison des fonctionnalités de Citrix et VMware

Si le VDI donne aux équipes informatiques un contrôle total du déploiement et de l’administration des postes de travail virtuels, les outils d’éditeurs tels que Citrix et VMware peuvent contribuer à faciliter ce processus.

Les services informatiques doivent tenir compte de plusieurs facteurs lorsqu’ils investissent dans un logiciel d’infrastructure de virtualisation du poste de travail (VDI). Il existe aujourd’hui un large éventail de fournisseurs de VDI – en local comme en cloud (où l’on parle alors de DaaS, pour Desktop as a Service) sur le marché, dont les suivants :

Citrix Virtual Apps and Desktops

VMware Horizon

Azure Virtual Desktop

Parallels Remote Application Server (RAS)

Amazon WorkSpaces

La meilleure option pour une organisation dépend du degré d’exhaustivité avec lequel les administrateurs IT veulent gérer leur infrastructure et de leur volonté d’utiliser des technologies cloud. Les organisations qui sont moins concernées par un contrôle complet de leur infrastructure et qui veulent héberger leurs postes de travail virtuels dans le cloud peuvent envisager un pack traditionnel de desktop as a service (DaaS) au lieu d’offres logicielles VDI. Pour les situations où le VDI est le mieux adapté, Citrix Virtual Apps and Desktops et VMware Horizon View sont tous deux riches en fonctionnalités et capables de prendre en charge les déploiements sur site, dans le cloud et hybrides.

Citrix Virtual Apps and Desktops et Citrix DaaS L’offre VDI sur site de Citrix est Citrix Virtual Apps and Desktops (CVAD). CVAD est une suite complète de produits qui permet au service informatique de créer un environnement VDI complet et de gérer l’expérience utilisateur. Le service est largement accessible : l’application Citrix Workspace est disponible sur une grande variété de terminaux, et client zéro. Les utilisateurs peuvent se connecter à Citrix avec un navigateur HTML5. Les autres caractéristiques clés de CVAD sont les suivantes : L’hyperviseur Citrix est un hyperviseur complet, riche en fonctionnalités, qui prend en charge les GPU virtuels (vGPU). CVAD est livré avec un accès gratuit aux fonctionnalités de Citrix Hypervisor Premium Edition. Mais Citrix ne se limite pas à l’hyperviseur Citrix : il fonctionne sur Nutanix, VMware vSphere, Azure, AWS, Google Cloud Platform, Oracle et plus encore.

Machine Creation Services est un outil simple de gestion d’images qui fonctionne sur une base de stockage et peut aider à provisionner rapidement des postes de travail non persistants dans le cloud.

Provisioning Services est un outil avancé de gestion des images, basé sur le réseau, et qui permet aux administrateurs de diffuser des images de postes virtuels vers n’importe quel terminal sur le même réseau.

StoreFront est un site Web frontal personnalisable où les utilisateurs peuvent accéder à leurs applications et à leurs postes de travail.

Director est un service d’assistance et un outil de dépannage qui peut donner un aperçu des performances de l’environnement VDI.

Workspace Environment Manager est un outil d’administration de l’expérience utilisateur qui permet au service informatique de gérer l’environnement de bureau virtuel de l’utilisateur final. Citrix Virtual Apps and Desktops propose des formules d’abonnement à plusieurs niveaux, ce qui peut limiter la disponibilité de ces fonctionnalités.

VMware Horizon View L’offre VDI de VMware est VMware Horizon View. Comme pour Citrix, il s’agit d’une suite complète de fonctionnalités et de produits permettant de créer un environnement VDI complet pour les utilisateurs finaux. La différence la plus importante est que VMware Horizon ne prend en charge que VMware vSphere comme hyperviseur sur site. Voici quelques-unes des principales caractéristiques de VMware Horizon : VMware vSphere est fourni avec VMware Horizon et constitue une option de virtualisation sur site populaire depuis des années. Cependant, contrairement à Citrix Virtual Apps and Desktops, VMware Horizon ne prend en charge que vSphere comme hyperviseur sur site.

Instant Clones permet de déployer des postes de travail virtuels à partir d’une image.

App Volumes permet de regrouper les applications en couches applicatives et de les gérer séparément de l’image du système d’exploitation.

Dynamic Environment Manager est un outil complet de gestion de l’environnement utilisateur qui permet aux administrateurs de gérer l’expérience de l’utilisateur final.

Horizon Help Desk Tool est un outil d’assistance facile à utiliser pour le ServiceDesk qui permet au service informatique de suivre les utilisateurs, de supprimer les applications gelées et bien plus encore.

Comparaison entre VMware Horizon et Citrix Virtual Apps and Desktops Citrix Virtual Apps and Desktops et VMware Horizon View sont similaires à bien des égards. Par exemple, les deux offres intègrent une licence d’hyperviseur et offrent des fonctionnalités telles que le support des services de bureau à distance (RDS) et de l’authentification à facteurs multiples (MFA) d’Azure. La plus grande différence réside dans l’hyperviseur sur site supporté par chacun. Citrix supporte Nutanix, VMware vSphere, Citrix Hypervisor et Microsoft Hyper-V, tandis que VMware ne supporte que le sien, vSphere. Les organisations qui choisissent VMware Horizon seront liées à leur hyperviseur par le fournisseur. Citrix supporte également un plus grand nombre de services cloud et est plus facile à utiliser dans ce contexte. Les organisations peuvent soit configurer leur environnement CVAD dans Azure, soit exécuter Citrix DaaS avec Azure. Avec VMware, l’environnement Horizon est lié au cloud de l’éditeur, ce qui revient à étendre l’environnement sur site au cloud plutôt qu’à effectuer une transition complète vers le cloud. La dernière grande différence entre les deux est leur protocole de déport d’affichage. Le protocole de Citrix est HDX, et celui de VMware est Blast Extreme. Citrix HDX peut être légèrement meilleur avec des périphériques tels que les appareils USB, tandis que VMware Blast Extreme peut mieux fonctionner avec les vGPU. Cependant, les deux protocoles sont adaptés et offrent une bonne expérience utilisateur. VMware Citrix Hypervisor Only VMware vSphere Citrix Hypervisor, VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Nutanix Acropolis Storage-based image management Instant Clones Machine Creation Services Network-based image management None Provisioning Services Troubleshooting Horizon Help Desk Tool Director App layering App Volumes Citrix App Layering User management Dynamic Environment Manager Workspace Environment Manager External access VMware Access Gateway Citrix ADC VDI types Persistent, nonpersistent Persistent, nonpersistent RDS support Yes Yes Azure MFA support Yes Yes HTML5 client Yes Yes Cloud versions Horizon Cloud Citrix DaaS DaaS solution VMware DaaS Citrix DaaS Remote display protocol Blast Extreme HDX