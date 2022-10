Citrix-TIBCO officiellement mariés, mais des questions demeurent

C’est désormais officiel. Citrix et TIBCO sont une seule et même entreprise.

Le 30 septembre 2022, les fonds d’investissement Vista Equity Partners et Evergreen Coast Capital ont finalisé l’acquisition de Citrix pour 16,5 milliards de dollars. Dans la foulée, ils ont créé le Cloud Software Group qui supervisera la fusion des deux éditeurs.

Mais des questions subsistent quant aux synergies possibles entre Cisco et TIBCO. Le site du Cloud Software Group ne fournit aucun détail sur ce sujet. Il se cantonne à une présentation succincte de son équipe de direction, qui sera menée par Tom Krause (PDG), ancien président du fabricant de semi-conducteurs Broadcom.

« Nous sommes ravis de créer un nouveau leader mondial des logiciels professionnels, conçus pour favoriser l’évolution et la croissance des entreprises », a simplement déclaré de manière théorique Tom Krauss dans un communiqué.

Pour les analystes, une des raisons de la fusion est d’ailleurs à chercher du côté de la stratégie commerciale. Citrix dispose en effet d’une base de client (400 000 entreprises et 100 millions d’utilisateurs) plus importante que celle de TIBCO et pourrait donc lui en faire bénéficier pour gagner des parts de marché.

« Je suis toujours préoccupé par le fait que Citrix prévoit de vendre en direct à ses clients de plus de 5 000 employés », partage Andy Whiteside, président de XenTegra. « Cela risque de créer une situation de concurrence avec ses partenaires et, en fin de compte, de la méfiance », prévient-il.

Le manque d’information claire sur les objectifs du mariage entre Citrix-Tibco commence à rendre certains partenaires nerveux. XenTegra , par exemple (un spécialiste des services managés pour Citrix et du Desktop as a Service ) ne cache pas son inquiétude.

Des synergies tout de même

Il existe cependant des pistes de synergies entre les deux gammes de produits, mais celles-ci restent à préciser.

Un des exemples serait d’intégrer les outils analytiques sur la sécurité et le réseau de Citrix dans l’offre Hyperconverged Analytics de Tibco. Avec cette offre, Tibco a débuté en 2020 une stratégie de consolidation de plusieurs de ses outils : data viz, data science, et streaming de données. Le tout permet, sur le papier, de donner plus de capacités d’analytique avancée et de BI embarquée à Spotfire.