VMware EUC devient Omnissa : ce que nous savons à ce jour

Cela fait presque deux ans que Broadcom a annoncé son intention d'acquérir VMware, ce qui a donné le coup d'envoi d'une longue période qui a généré plus de questions que de réponses sur l'avenir de l'offre d'informatique de l'utilisateur final (EUC, pour End User Computing) de VMware, ainsi que sur ses produits, ses intégrations et ses partenaires.

Lorsque l'opération a été conclue à l'automne dernier, nous avons commencé à obtenir des informations sur les projets de Broadcom, en apprenant qu'elle avait l'intention de se défaire de la division EUC de VMware. Au début de l'année, nous avons appris que cette division EUC était vendue à la société de capital-investissement KKR.

Nous commençons enfin à obtenir des réponses. Voici où en est le portefeuille EUC de VMware aujourd'hui.

Donner un nom à la société doit être un soulagement et est important à un moment où d'autres fournisseurs essaient de se frayer un chemin dans les discussions sur la virtualisation des postes de travail et la gestion des terminaux. Bien qu'il ne s'agisse en fin de compte que d'un nom, il représente également un point d'ancrage dans une ère de transition où les points d'ancrage semblaient difficiles à trouver.

De même, les offres mises en avant indiquent que l'expérience numérique des employés, la sécurité et la conformité, la gestion unifiée des terminaux et les postes de travail et applications virtuels restent au cœur de la mission d'Omnissa.

VMware App Volumes et Apps on Demand sont toujours présents, mais sont mentionnés sous les pages Horizon. Bien que je puisse faire valoir qu'ils devraient être inclus dans la liste principale des produits, les choses sont encore clairement en cours de construction, donc peut-être que cela changera lorsque le lancement officiel d'Omnissa aura lieu.

Les licences Horizon qui incluent vSphere restent

L'une de mes plus grandes questions portait sur les droits vSphere inclus dans certaines licences Horizon à terme et par abonnement. Si les deux entreprises se séparent, quelles seront les conséquences pour les licences, en particulier à un moment où l'on pense que Broadcom augmentera considérablement le prix de vSphere ?

Selon un billet de blog d'Omnissa et un article de la base de connaissances VMware Customer Connect, Omnissa et Broadcom « ont conclu un accord de revente permettant à EUC d'offrir les versions "offre combinée" des SKU Horizon SaaS et Horizon Term avec vSphere Foundation pour VDI (qui comprend vSphere, vCenter et vSAN). Cette offre combinée sera disponible sous forme de licences pour utilisateurs nommés et utilisateurs simultanés, pour des durées de 1, 3 et 5 ans ».

Bien qu'il ne soit pas identique à l'offre précédente de VMware, l'effet est similaire. Rien ne change pour les clients existants jusqu'au renouvellement. Lors du renouvellement ou de l'achat, les clients qui optent pour des produits Horizon incluant vSphere recevront un droit à VMware vSphere Foundation for VDI - également connu sous le nom de VVF for VDI - qui comprend vSphere Enterprise plus, vCenter Standard et vSAN Enterprise.

Ces développements - le nom et l'octroi de la licence - ont permis de dissiper une partie de l'incertitude entourant Horizon, même si des questions plus générales subsistent.