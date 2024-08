VMware Explore 2024 : la virtualisation disparaît au profit du cloud privé

Le ton est donné : ce n’est plus VMware qui présente ses dernières innovations, mais Broadcom qui les annonce. Et la vedette n’est plus la suite de virtualisation pour entreprises vSphere, mais Cloud Foundation, sa déclinaison conçue pour bâtir des clouds privés que les prestataires peuvent revendre à la découpe. D’ailleurs, pour que ce soit plus clair, la nouvelle mouture de VMware Cloud Foundation (VCF) saute de la version 5 à la version 9, comme s’il s’agissait de l’évolution suivante dans la numérotation de VMware vSphere Foundation (VVF).

Cette semaine, à l’occasion de l’édition annuelle d’un événement qui s’appelle encore VMware Explore, le patron de Broadcom, Hock Tan (en photo) a officialisé les améliorations que VMware France avait dévoilées plus tôt au MagIT : le nouveau VCF 9 servira la transformation des entreprises en leur permettant de passer d’un datacenter virtualisé à un vrai cloud privé. Avec des déploiements automatisés de services clés en main depuis un portail pousse-boutons comme chez les hyperscalers (un « catalogue de services » qui comprend notamment Private AI Foundation with Nvidia). Avec des fonctions de migration pour passer les anciennes configurations de stockage vSAN ou de réseau NSX à l’ère du cloud élastique.

Et puis avec des nouveaux services de haut niveau, type SaaS. Il y en a pour bâtir ses règles de cybersécurité (console vDefend, disposant même d’un chatbot d’IA générative, pour l’heure appelé Projet Cypress), pour gérer ses copies de secours (Deep Snapshot), ou encore pour attribuer des sous-clouds privés aux différentes directions de l’entreprise, comme si elle était elle-même une revendeuse de cloud (Cloud Director).

La mouture VCF 9 sera disponible à l’abonnement entre la fin de cette année et le tout début de la suivante.