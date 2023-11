Quel avenir pour Carbon Black et l’offre utilisateur final de VMware avec Broadcom ?

Après 18 mois plutôt dramatiques, l’acquisition de VMware par Broadcom a finalement été finalisée mercredi dernier, à la onzième heure d’un mois tumultueux qui a vu l’opération presque se conclure, puis presque s’effondrer, en partie à cause des relations entre les États-Unis et la Chine. En fait, si l’accord n’avait pas été conclu avant le 26 novembre, Broadcom aurait dû à VMware une indemnité de rupture de 1,5 milliard de dollars.

Heureusement que l’accord est conclu, car la période d’incertitude qui a suivi l’annonce de l’acquisition en mai 2022 a laissé tout le monde, des clients et partenaires aux employés, avec beaucoup de questions et peu de réponses.

Maintenant que l’accord est conclu, la question la plus urgente est, de mon point de vue, la suivante : quel est l’avenir de VMware ? Quel est l’avenir de l’offre informatique de l’utilisateur final (EUC, End-User Computing) et de Carbon Black ? Jusqu’à présent, la plupart des communications de Broadcom, principalement par l’intermédiaire de son PDG Hock Tan, ont mentionné VMware Cloud Foundation – une architecture ou une plateforme pour la gestion des applications modernes fournies à partir de plusieurs clouds. Cette architecture s’appuie sur les activités de VMware dans les domaines des centres de calcul, des réseaux, du stockage et du cloud et n’a pas grand-chose à voir avec Carbon Black ou l’offre EUC de VMware, qui comprend toutes les différentes versions de VMware Horizon (entre deux et six selon la façon dont on compte), VMware App Volumes, et VMware Workspace ONE et sa vaste gamme d’offres.

Il y a de nombreuses directions que Broadcom pourrait prendre avec ces deux activités, mais il semble bien qu’une sorte de cession soit à l’ordre du jour, d’autant plus que ni l’une ni l’autre ne s’aligne sur les autres activités de Broadcom. En fait, Hock Tan a été cité en disant qu’il « examinera les alternatives stratégiques » pour les deux activités, donc je pense qu’il est raisonnable de dire que les choses seront très différentes dans les mois et les années à venir.

Cela dit, les clients d’Horizon et de Workspace ONE peuvent probablement être rassurés. VMware EUC est trop important et stratégique pour les entreprises pour être simplement supprimé, et les produits que vous utilisez aujourd’hui seront certainement encore disponibles dans un avenir proche. D’un point de vue extérieur, ça ne va pas donner l’impression de beaucoup changer, même si le nom de la société que vous écrivez sur le chèque de renouvellement de licences peut changer dans les mois ou les années à venir.

Carbon Black, un éditeur de logiciels de sécurité acquise par VMware en 2019, est maintenant une unité commerciale autonome au sein de Broadcom, selon un billet de blog publié par le vice-président et directeur général Jason Rolleston le 27 novembre.

Cela indique que Broadcom ne souhaite pas intégrer Carbon Black dans les offres de sécurité obtenues grâce à l’acquisition de l’activité entreprises de Symantec en 2019, et il semble probable qu’il soit mis en place pour être vendu à un moment donné dans l’avenir. Ce n’est pas une mauvaise chose, cependant. L’intégration de Carbon Black dans le portefeuille de sécurité d’entreprise de Broadcom serait un défi, en particulier pour les vendeurs et les partenaires.

Alors que l’acquisition de VMware par Broadcom est terminée, le véritable travail de mise en œuvre des plans créés pendant la période précédant l’acquisition ne fait que commencer ; nous aurons encore plus de questions que de réponses. L’année à venir sera probablement bien remplie, car nous devrons faire le tri dans les retombées d’une acquisition aussi importante. Pour l’instant, il semble que tout restera en l’état jusqu’à ce qu’une « alternative stratégique » soit identifiée.