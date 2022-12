Réseaux par satellites : quand le haut débit mondial vient de l'espace

Partout dans le monde, jusque dans le plus petit hameau, voire dans les endroits les plus reculés, les utilisateurs veulent se connecter et bénéficier de ces expériences en ligne qui transforment autant les foyers que les entreprises. Et ces dernières années, le monde entier a vu la demande de connectivité à haut débit entraîner une explosion du nombre de fournisseurs de liaisons par satellite en large bande, ainsi qu'une réussite financière du secteur, aujourd'hui établie.

Ainsi, en août 2022, contre vents et marées, l'opérateur de télécommunications par satellite SES rapporte un solide premier semestre. Son activité réseaux, en croissance annuelle de 2%, a été animée par la signature d'importants contrats avec Arsat, l'opérateur argentin, ou encore Axess Networks, le fournisseur de services de télécommunications par satellite désormais propriété d'Hispasat. Il a aussi signé des accords dans des secteurs clés, tels que les services publics ou les navires de croisière.

Scénario identique chez son sempiternel concurrent Eutelsat, qui présente même une croissance à deux chiffres sur l’activité de connexion haut-débit. Une situation qui indique un potentiel de revenus sur le long terme, tandis que l’activité de diffusion de chaînes de télés décline.

OneWeb, la constellation européenne Fait notable, Eutelsat vient de confirmer un protocole d'accord pour se joindre à OneWeb, fournisseur de satellites en orbite basse (dits « satellites LEO », pour Low Earth Orbit). Malgré des débuts quelque peu controversés, dont une injection de capitaux par le gouvernement du Royaume-Uni pour le sauver de la faillite, OneWeb met en place une constellation de satellites qui améliore, au niveau de sites géographiques difficiles d'accès, la capacité, la résilience mobile, l'interconnexion et la couverture. La constellation OneWeb est conçue pour proposer sur les sites les plus isolés du monde un service de communications abordable, rapide, avec une large bande passante et une faible latence. Ce service s'interconnecte même avec les objets connectés et ouvre la voie à une adoption massive des prestations de type 5G. En juillet 2021, OneWeb achève sa mission « Five to 50 » et offre ainsi une connectivité à haut débit du pôle Nord au 50e parallèle, soit aux sites isolés qui se trouvent au Royaume-Uni, au Canada, en Alaska, en Europe du Nord, au Groenland et dans la zone arctique. Dans l'arène des constellations, on pourrait penser que OneWeb vient concurrencer le réseau Starklink d'Elon Musk. En réalité, les deux entreprises ont collaboré sur les lancements.

Hispasat, l’acteur sud-américain qui monte Autre acteur important, l'opérateur Hispasat qui a, en mars 2022, annoncé l’acquisition d'Axess Networks. Il dispose ainsi d'une importante base de clients dans les secteurs industriels et d'entreprise liés notamment aux télécommunications, au pétrole et à l'énergie, ainsi qu'à l'activité minière. Hispasat dessert, en outre, des zones éloignées où la qualité et la résilience des services sont cruciales. Cette acquisition permet également à Hispasat d'accélérer le développement technologique destiné à des marchés émergents tels que les réseaux IoT et de télécommunications 5G par satellite ; un objectif particulièrement notoire en Amérique latine. Quelques semaines après l'annonce de l'acquisition, Hispasat annonce une collaboration avec le fournisseur de services Internet GlobalSat dans le cadre du déploiement de points d'accès satellite gratuits dans 500 villes isolées du Mexique, où seule une liaison satellitaire permet d'offrir la couverture et la capacité adaptées. En Asie, en juillet 2022, le fournisseur de services de communication par satellite ST Engineering iDirect confirme que l'opérateur de satellites malaisien Measat étoffe fortement son réseau spatial fondé sur iDirect Evolution. Le but est de fournir une « myriade » de services aux entreprises et aux communautés installées dans des zones rurales, voire hyper-rurales. Lancé le 22 juin 2022, le satellite Measat-3d est conçu pour apporter le haut débit HTS (High Throughput Satellite) dans les bandes C, Ku et Ka. Les utilisateurs bénéficieront ainsi d'une connectivité en large bande où qu'ils soient en Malaisie.

Premier cas d’usage : la connectivité en haute mer A présent, sachant que le marché du haut débit par satellite a, en quelque sorte, décollé, il est intéressant de voir où se situe l'utilisation de cette connectivité dans l'entreprise. Dans ce domaine, OneWeb a passé ces deux dernières années à nouer des contrats dans le domaine de la connectivité en haute mer. En mai 2022, il s’agissait de la compagnie de technologie maritime Navarino, laquelle veut commercialiser des connexions haut débit et faible latence au secteur du transport maritime. Une série d'essais en mer est entreprise avec pour objectif de connecter les navires à compter du premier trimestre 2023. Carole Plessy, Responsable de l'activité maritime de OneWeb, explique que le potentiel de cette connectivité « change la donne », particulièrement sur les voies maritimes sensibles où la vidéo en temps réel et la synchronisation avec le cloud devraient devenir la norme. « Navarino compte parmi les leaders industriels de la technologie maritime. Nous sommes fiers de collaborer avec ses équipes au bénéfice de la marine marchande », explique-t-elle. « Ensemble, nous pouvons proposer une sélection de canaux en large bande adaptés et personnalisables. » Eutelsat n’est pas en reste. En mai 2022, le fournisseur est retenu par l’opérateur Telenor Maritime pour héberger sur plusieurs de ses satellites des ressources et des services dédiés à la connectivité des croisières, principalement en Méditerranée et dans les Caraïbes.

Le satellite pour transporter la 5G là où il n’y a pas d’antennes Également très prisée à l'échelle mondiale, la 5G incite fortement les opérateurs de satellites à fournir cette technologie dans des endroits qu'un réseau d'antennes classique ne peut pas atteindre. Par exemple, en mai 2022, Omnispace et Thales Alenia Space réussissent le lancement et la mise en service du satellite Omnispace Spark-2, en vue d'améliorer et de valider le réseau non terrestre (NTN, Non-Terrestrial Network) mondial de l'opérateur. La constellation de satellites non géostationnaires (NGSO) de nouvelle génération, opérant en orbite basse, fonctionne dans la bande 3GPP n256. Celle-ci a été normalisée pour un fonctionnement NTN, autorisant ainsi à l'échelle mondiale une connectivité DTE (Direct-To-Enterprise), IoT (objets connectés, notamment urbains) et équipements grand public. Les partenaires considèrent en outre qu'une connectivité mobile 5G issue d'un réseau mondial unique contribuerait à transformer différents secteurs, et servirait d'infrastructure de communications en soutien aux économies numériques du 21e siècle.

Connecter les objets connectés La possibilité d'offrir une connectivité en tout point du globe intéresse particulièrement le secteur de l’IoT. Depuis le début 2022, les cieux du haut débit IoT se peuplent à vitesse grand V. Astrocast a ainsi dévoilé le lancement commercial de son service d'Internet des objets par satellite bidirectionnel (SatIoT). Ce service est conçu pour connecter des objets connectés dès qu’ils échappent aux réseaux cellulaires terrestres, et ce pour un coût équivalent. Astrocast considère que la capacité de communiquer dans les deux sens – capture de relevés et envoie de commandes - ouvre la voie à de nouveaux cas d'utilisation, dont la gestion d'équipements à distance, notamment en agriculture où les champs ont peu de couverture terrestre. Dans le même temps, Wyld Networks conclut un partenariat avec Agrology pour permettre aux fermes de collecter des données sur des sites isolés. Fondée en 2019, Agrology développe une technologie d'agriculture prédictive : Agritech. Celle-ci permet aux agriculteurs de maximiser leurs profits pour un coût initial et un impact environnemental minimum. Elle combine un réseau de capteurs propriétaire à une technologie de Machine Learning pour fournir, via une application mobile, des analyses pertinentes. Pour sa part, Wyld Connect est un réseau de connectivité IoT mondial, qui repose sur des systèmes de satellites en orbite basse. Autre initiative, celle du fournisseur de semi-conducteurs et d'algorithmes de pointe Semtech qui s’associe avec Lacuna Space pour augmenter la couverture et la fiabilité d'une connexion LoRaWAN. Cette norme a été conçue comme une passerelle entre les réseaux terrestres et les satellites, pour fournir une connectivité permanente et basse consommation. Conçue pour les cas d'utilisation IoT, cette technologie de communications par réseau étendu et basse consommation fait appel à des bandes de fréquence sans licence. Elle peut transmettre des données sur des portées bien supérieures à ce que couvre le Wi-Fi ou le Bluetooth. La plateforme LoRa de Semtech consiste en un service longue portée basse consommation dédié aux applications IoT. Disponible en cloud, elle permet de développer et de déployer des réseaux, des passerelles, des capteurs économiques, longue portée et peu gourmands en énergie, ainsi que des services IoT à l'échelle mondiale. Les équipements LoRa de Semtech fournissent la couche communications du protocole LoRaWAN. La technologie LoRa est considérée comme idéale pour connecter des dispositifs sur batterie. Pourtant, jusqu'à aujourd'hui, son utilisation se borne à la réception de données provenant de dispositifs immobiles, installés dans des zones dotées d'une connectivité terrestre. Le fournisseur de services par satellite EchoStar Mobile a déjà intégré l'univers LoRa. Il veut croire que cette technologie libérera une capacité IoT d’envergure dans toute l'Europe.