Qualité du code : les nouvelles ambitions de Sonar

SonarSource, qu’il faut maintenant appeler Sonar s’est spécialisé dans la qualimétrie du code. Fondée en 2008, la société basée à Genève en Suisse a su se faire un nom sur ce marché. Elle opère depuis quatre bureaux à Genève, à Annecy en France, à Bochum en Allemagne, et à Austin, Texas aux États-Unis. Au total, la startup emploie plus de 300 collaborateurs, dont 180 en Suisse, une quinzaine en Allemagne, et environ 25 en France.

Sonar propose trois produits pour effectuer ces analyses automatiques. SonarQube est sans doute le produit le plus connu d’entre eux. Il s’agit d’un outil d’analyse statique open source conçu pour détecter les problèmes de qualité et de sécurité dans le code. Il est compatible avec 29 langages de programmation.

Les deux autres produits peuvent être considérés comme périphériques à SonarQube. SonarLint est une extension open source qui agit comme un vérificateur d’orthographe, mais pour le code. Il s’intègre aux IDE Eclipse, Visual Studio, VS Code et Jetbrains.

SonarCloud est un produit SaaS. Il reprend les fonctionnalités clés de SonarQube et apporte des ajouts spécifiques aux environnements cloud. Le produit a été pensé pour s’intégrer plus facilement aux chaînes CI/CD modernes, en s’interfaçant avec GitHub, GitLab, BitBucket, ou encore Azure DevOps. En combinaison avec SonarLint, l’inspection du code peut avoir lieu à son écriture, au sein des branches de développement, et au moment de la pull request.

L'interface de SonarQube indique si une nouvelle portion de code remplit les critères de qualité imposés par les équipes DevOps.

Les outils fournissent tout un ensemble de règles, d’indications et de murs qualité pour éviter de pousser du code de faible qualité ou sujet à des failles en production.

Selon Olivier Gaudin, CEO et fondateur de Sonar, l’éditeur vend surtout deux solutions : l’une qui couple SonarLint et SonarQube, l’autre qui combine le plug-in d’IDE et SonarCloud.

Les quatre grandes fonctions portées par Sonar Pour faire son office, Sonar a développé au fil des ans un ensemble de techniques basées sur l’analyse lexicale, l’analyse syntaxique, les exécutions symboliques et la « taint analysis ». Cette dernière technique consiste à détecter les vulnérabilités ou les bugs générés par les utilisateurs, volontairement ou non. Olivier Gaudin, PDG et fondateur de Sonar Olivier Gaudin, PDG et fondateur de Sonar « Nous faisons principalement quatre choses », résume Olivier Gaudin. « La première, c’est d’assurer la consistance du code ». Il s’agit d’analyser le style d’écriture du code pour que les développeurs n’aient pas à assembler des blocs différents de code en fonction des auteurs. « Il s’agit de maximiser l’appartenance collective du code. C’est quelque chose d’assez basique, mais qui si elle n’est pas respectée peut coûter très cher sur le long terme », prévient-il. La deuxième chose que doivent permettre les outils de Sonar, c’est le respect des bonnes pratiques de développement. Cela consiste par exemple à repérer les copier-coller ou les blocs de code trop verbeux ou complexes, selon le dirigeant. Ensuite, l’éditeur entend détecter les « problèmes applicatifs qui vont se révéler au moment de l’utilisation : les Null pointer exception, le fait que la mémoire ne soit pas désallouée en C++, des connexions aux bases de données qui ne sont pas fermées, etc. », indique Olivier Gaudin. Ces problèmes peuvent être d’ordre opérationnel, mais aussi de sécurité. C’est le quatrième point. D’après le PDG, il s’agit de répondre à certaines questions critiques pour la santé d’une application. « Y a-t-il des adresses IP codées en dur ? Des mots de passe dans le code ? Les algorithmes de chiffrement sont-ils suffisamment puissants ? Est-il possible d’injecter autre chose que la donnée attendue quand un utilisateur interagit avec le système ? (injections SQL, Cross-Site Scripting, commandes shell, etc.) », évoque Olivier Gaudin.

SAST ou « Deep SAST » ? Généralement, les outils de test de sécurité sont répartis en plusieurs catégories suivant si ces opérations sont statiques (SAST), dynamiques (DAST) ou interactives (IAST). D’un point de vue purement technique en matière de sécurité, Sonar développe une solution SAST. Mais pour Olivier Gaudin, de ces distinctions techniques découle « une vue du marché ». « Nous nous intéressons à tous les attributs du code source : la sûreté, la sécurité, la conformité, la durabilité, la maintenabilité, la portabilité, la lisibilité, etc. », affirme-t-il. « Les gros éditeurs du monde de la cybersécurité en ont un peu décidé autrement pour nous. Ils ont créé avec Gartner des catégories auxquelles nous devons nous adapter », renchérit-il. Ces acteurs entendent, selon lui, fournir des solutions verticales quand d’autres proposent des outils spécifiques. Sonar se veut plus horizontal. « Nous ne couvrons que le code et sa qualité au sens large du terme », insiste Olivier Gaudin. « Quand nous arrivons aux questions autour de la sécurité du code, nous nous retrouvons en compétition avec les éditeurs comme Checkmarx ». De manière générale, Sonar estime que ce travail d’analyse et d’amélioration de la qualité du code « doit être effectué par les développeurs au sein des processus de développement ». Et non par des équipes externes. « Et l’on ne peut pas fournir à des développeurs un outil qui lève des problèmes à tout va. C’est plutôt le travail d’une équipe de risques », considère le PDG. Pour être clair, Sonar a intégré son moteur SAST en 2019. Il est donc arrivé plus tardivement sur ce marché que ses compétiteurs. Et pourtant le dirigeant s’est dit surpris par les premiers retours des clients quand la fonctionnalité a été commercialisée après un an de développement. « Certains nous ont dit que notre outil ne trouvait pas les problèmes que les autres solutions en place détectaient habituellement », raconte-t-il. « D’autres nous ont dit qu’ils allaient immédiatement adopter notre produit parce que tout ce que nous trouvions était extrêmement précis, et il y avait peu de faux positifs », poursuit-il. « Cela m’a mis la puce à l’oreille, je me suis dit que c’était un marché de surface et que la recherche logicielle s’est un peu arrêtée en cours de route », observe-t-il. « Les acteurs cherchent et intègrent des éléments pour détecter les nouvelles vulnérabilités, mais ils ne semblent pas avoir investi dans les manières d’aller plus loin dans l’analyse », précise-t-il. « Le problème de ces techniques [SAST], c’est qu’elles vivent assez mal qu’il y ait des inconnues dans le système. Il faut donc arbitrer sur la manière de les présenter ». Olivier GaudinPDG et fondateur, Sonar Dans un même temps, le dirigeant balaie devant sa porte. In fine, Sonar rencontre les mêmes défis techniques que ses concurrents de l’analyse et de la sécurité du code. « Le problème de ces techniques, c’est qu’elles vivent assez mal qu’il y ait des inconnues dans le système. Il faut donc arbitrer sur la manière de les présenter », explique Olivier Gaudin. « Certains acteurs se disent “je ne sais pas, donc c’est une vulnérabilité ou un bug à signaler”. D’autres les considèrent comme normaux. Plus il y a d’hypothèses, moins les résultats sont précis », déplore-t-il. Sonar a fait le choix de ne pas remonter aux développeurs ces inconnus quand elles sont trop difficiles à démêler. « Ce sont des résolutions de construction de code complexes à comprendre, le suivi des données une fois stockées dans un SGBD quand elles sont reprises par un autre programme ou encore les interactions avec des dépendances externes », liste Olivier Gaudin. Concernant ce point, Sonar se soigne. « Nous pensons que notre moteur est bon, maintenant nous voulons résoudre ces inconnues quand c’est pertinent de le faire pour nos utilisateurs », indique le PDG. L’éditeur entend ainsi développer ce qu’il appelle un « Deep SAST », qui outre le support des 10 grandes vulnérabilités recensées par l’OWASP devra proposer des fonctionnalités plus avancées, sans plus de précision pour le moment. À l’avenir, l’entreprise compte ajouter des tutoriels et des formations à même depuis SonarCloud concernant les questions de sécurité.