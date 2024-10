GitHub renforce Copilot Autofix alors que l’IA ralentit la livraison logicielle

Copilot Autofix est entré en disponibilité générale pour les clients Advanced Security en août et pour tous les dépôts en septembre. Cet outil analyse d’abord le code dans les dépôts GitHub à la recherche de vulnérabilités de sécurité. Ensuite, il génère des explications pour les développeurs sur la raison de leur importance et suggère des correctifs. Cette semaine, le service s’est enrichi de fonctionnalités en préversion publique : les campagnes de sécurité, destinées à résorber les arriérés de dettes de sécurité, et des intégrations avec des outils d’analyse de code tiers, notamment ESLint, JFrog static application security testing (SAST) et Polaris de Black Duck.

Selon Katie Norton, analyste chez IDC, les entreprises doivent utiliser la remédiation automatisée des vulnérabilités à deux niveaux : pendant que les développeurs codent et pour faire le ménage dans les backlogs (une pratique codifiée dans la méthode Scrum).

« Autofix peut contribuer à la programmation, en aidant les développeurs à réduire l’introduction de vulnérabilités. Les campagnes de sécurité, quant à elles, participeront à la réduction du backlog ou de la dette de sécurité », déclare-t-elle. « De nombreux outils existants dans le domaine de la remédiation automatisée ne s’attaquent qu’à l’entretien du backog ou à l’assistance à la programmation, c’est pourquoi il sera utile d’avoir une approche double dans le cadre de GitHub Advanced Security ».

« Il existe des capacités de mise à jour automatique de la sécurité, mais j’aimerais que Dependabot soit plus étroitement intégré à Autofix afin de le rendre plus intelligent », note-t-elle.

Jusqu’à présent, les campagnes de sécurité sont principalement axées sur l’analyse des vulnérabilités CodeQL de GitHub et les résultats SAST, mais Katie Norton s’attend à ce que cela s’étende également aux vulnérabilités et aux dépendances open source par le biais de Dependabot, un système de mise à jour des dépendances conçu par filiale de Microsoft. D’autres outils d’analyse du code source, comme Endor Labs Open Source, modélisent les dépendances et l’impact des mises à jour des paquets open source vulnérables.

Les effets néfastes de l’IA sur les performances de livraison des logiciels

Alors que les outils d’analyse du code source alimentés par l’IA se multiplient, le rapport annuel Accelerate State of DevOps de l’équipe DevOps Research and Assessment (DORA) de Google Cloud a examiné ce mois-ci l’effet du code généré par l’IA sur les processus de livraison de logiciels. L’adoption de l’IA a été forte parmi les quelque 3 000 personnes qui ont répondu à l’enquête cette année. Environ 81 % d’entre elles ont déclaré utiliser l’IA, principalement pour écrire, expliquer, documenter et optimiser le code, ainsi que pour résumer des informations.

Si l’analyse de Google DORA tend à démontrer que l’IA permet d’améliorer la fluidité, la productivité et la satisfaction professionnelle des individus, ainsi que la qualité de la documentation des projets, ses effets sur les performances globales en matière de livraison de logiciels ne sont pas aussi positifs. Pour chaque augmentation de 25 % de l’adoption de l’IA, Google DORA a constaté une diminution de 1,5 % du débit de livraison des logiciels et une diminution de 7,2 % de la stabilité de livraison, une mesure combinée du taux d’échec et du taux de reprise pour les changements de logiciels.

« Le changement de paradigme fondamental que l’IA a produit en matière de productivité des répondants et de vitesse de génération de code a peut-être fait oublier l’un des principes les plus fondamentaux de DORA, à savoir l’importance des lots de petite taille », selon le rapport. « DORA a toujours montré que les changements plus importants sont plus lents et plus susceptibles de créer de l’instabilité ».

Andy Thurai, analyste chez Constellation Research, fournit une autre explication.

« Alors que 75 % des personnes interrogées utilisent l’IA pour la rédaction du code, moins de 60 % d’entre elles l’utilisent pour le débogage, l’examen du code et la rédaction de tests », déclare-t-il. « Cela pourrait être dû au fait que les outils dans ces domaines ne sont peut-être pas matures, ou que les entreprises choisissent de ne pas leur faire confiance pour ces tâches », suggère-t-il. « Quoi qu’il en soit, si la moitié du DevOps est automatisée et pilotée par l’IA et que le reste essaie encore de rattraper son retard, cela ne se terminera pas bien. »

Un autre observateur pense que c’est encore plus simple que cela.

« L’utilisation de l’IA pour le développement de logiciels n’est pas encore mûre ». David StraussCTO, Pantheon

« L’utilisation de l’IA pour le développement de logiciels n’est pas encore mûre », signale David Strauss, directeur technique chez le fournisseur de services WebOps Pantheon. « Les entreprises exagèrent leur adoption. Elles devraient montrer une plus grande confiance dans le code [généré par] l’IA, une meilleure productivité ou des effets de substitution plus élevés des heures d’ingénierie si elles obtiennent réellement les résultats qu’elles prétendent obtenir grâce à l’IA ».

Le rapport Google DORA indique que la confiance dans l’IA est pour l’instant fragile : 39,2 % des personnes interrogées ont déclaré n’avoir que peu ou pas confiance dans l’IA. Une majorité – 67 % – des personnes interrogées ont fait état d’au moins une amélioration de leur capacité à écrire du code grâce aux outils de programmation assistés par l’IA, mais pour environ 40 % d’entre elles, cette amélioration a été qualifiée de « légère ». Seuls 10 % ont observé des améliorations « extrêmes » de leur capacité à écrire du code grâce à l’IA, selon le rapport.