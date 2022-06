Pure Storage s’affirme comme un fournisseur écoresponsable

Après le SaaS (Software as a service), place au Hardware as a Service. Qu’il s’agisse de HPE ou de Dell Technologies , les grands fournisseurs proposent ce type d’offre. C’est aussi le cas de Pure Storage. Entre Capex et Opex, les entreprises ont désormais le choix pour financer leur IT.

Mais il ne faut pas s’arrêter au strict point de vue financier : « certaines personnes préfèrent acheter une voiture, d’autre opter pour le leasing. Ce n’est pas la même chose que de prendre un Uber : Uber est un service, car un chauffeur conduit à votre place. Il existe donc une différence entre service et abonnement », illustre Prakash Darji, General Manager, Digital Experience. Et d’ajouter que « les grands industriels, par exemple dans le secteur de l’énergie, préfèrent disposer de leur propre hardware, donc en mode Capex, notamment pour des questions réglementaires ». Entre ses offres Forever (anciennement dénommée Gold) et One (Pure as a Service), Pure Storage a intercalé une nouvelle offre, Flex.

Evergreen, pas juste un nom marketing Evergreen Forever et Evergreen Flex fonctionnent en mode Capex : moyennant un abonnement, l’entreprise est propriétaire de sa plateforme de stockage, qu’elle soit hébergée on premise ou dans un datacenter tiers – pour rappel, Pure Storage ne dispose pas de ses propres centres de données. Pour ces deux offres, Pure Storage assure un renouvellement matériel et logiciel, au fur et à mesure de ses évolutions technologiques, et ce sans interruption de service, ni migration de données. « Tous les 3 ans environ, nous remplaçons le contrôleur, et ce gratuitement », indique Prakash Darji. Ainsi, les entreprises conservent leurs châssis de stockage, tout en bénéficiant des dernières avancées. L’offre Flex se différencie par son paiement à l’usage. L’abonnement est de 3 ans minimum, et l’entreprise dispose d’une réserve de stockage (payante, évidemment) de 30 % par rapport à ses besoins initiaux, sans intervention. Là aussi, les entreprises ont accès à des mises à jour matérielles et logicielles régulières, ce qui leur évite de changer de matériel trop souvent, à l’image de la dissociation stockage/CPU/réseau qu’offrent les derniers FlashBlades//S de Pure Storage. Evergreen One est une offre en mode locatif (Opex). Puisque que Pure Storage reste propriétaire de la plate-forme, il en assure la maintenance, mais surtout offre des services garantis ( SLA , Services Level Agreement). « Nous ne pouvons pas offrir des SLA avec les autres offres, car dans ces cas, nous ne sommes pas propriétaires des baies de stockage », justifie Prakash Darji. « Par contre, avec l’offre Evergreen One, si vous avez besoin de 100 To et de 1 000 IOPS, on vous propose le matériel adéquat pour ces performances. L’entreprise ne sait pas forcément quels matériels nous lui fournissons : seuls les SLA exigés par l’entreprise comptent ».