Stockage : Pure Storage prédit sa forte croissance en France

Un milliard de dollars. C’est le revenu annuel qu’a atteint fin 2022 le programme commercial Evergreen//One de Pure Storage, qui consiste à vendre les baies du constructeur en leasing, avec un service de maintenance en plus. Pure Storage y voit la consécration de son modèle et prédit qu’il va lui faire encore gagner des parts de marché importantes en 2023.

Selon les chiffres que LeMagIT a pu obtenir, Pure Storage se serait déjà hissé à le seconde place des meilleures ventes de baies de disques aux USA, derrière Dell. En France, il serait pour l’heure quatrième derrière Dell, NetApp et HPE.

« Certains trimestres, nous passons déjà en troisième position. Notre ambition pour 2023 est d’être un solide numéro 3 en France », lance Hugues Heuzé, le directeur général de Pure Storage en France. Selon des informations qui restent à vérifier, la filiale française connaîtrait en ce moment une dynamique supérieure à celle du groupe dans sa globalité : sa croissance locale serait de 5 à 9 points au-dessus de la croissance annuelle affichée par Pure Storage dans son ensemble, laquelle oscille entre 26 et 30% selon les trimestres.

Pour un tarif mensuel donné, le programme Evergreen propose aux entreprises de bénéficier ad vitam aeternam d’un matériel régulièrement renouvelé, tantôt avec des contrôleurs plus modernes, tantôt avec des SSD plus compacts ou qui consomment moins. L’intérêt technique de cette offre, surtout, est qu’il n’y a plus à migrer vers un nouvel équipement de stockage quand le besoin de plus de puissance ou de capacité se fait sentir. Il suffit de remplacer les éléments.

« En France, l’un de nos clients, une banque, a choisi Evergreen pour ne plus jamais avoir de migration à faire. Chez eux, ce sont des milliers d’application dont la migration nécessite d’ordinaire 18 à 24 mois. C’est long, cela coûte cher et nuit à l’empreinte carbone – car il faut maintenir deux environnements en production pendant tout ce temps, la source et la destination – et c’est exténuant pour les équipes. Avec Evergreen//One, ils changent les contrôleurs et les SSD les uns après les autres. L’opération ne dure plus qu’une journée », argumente Hugues Heuzé.

Evergreen se décline en plusieurs gammes : Evergreen//Forever concerne uniquement le renouvellement ou l’ajout transparent de composants, Evergreen//One ajoute des services de maintenance et Evergreen//Flex permet d’installer une capacité de stockage additionnelle que l’on paie uniquement lorsqu’on l’utilise.

Une nouvelle arme de séduction : l’engagement sur la sécurité et la consommation Si Hugues Heuzé est si sûr qu’Evergreen va continuer à apporter à Pure Storage une croissance du CA d’environ 30%, alors que le reste du marché stagne, c’est parce que le constructeur a récemment agrémenté son offre commerciale Evergreen//One d’engagements en termes de sécurité et de consommation d’énergie. « Dans Evergreen//One, Pure Storage conserve la main sur l’équipement, ce qui n’est pas le cas des deux autres offres où le client devient propriétaire des matériels. Avoir la main sur l’équipement nous permet depuis décembre d’activer le Safe Mode : ce sont des snapshots immuables [impossibles à effacer ou modifier avec une date donnée, NDR] que l’on restaure immédiatement en cas de cyber-attaque. Dans ce cas, le client n’a même pas à prendre quelques dispositions que ce soit, nous faisons des sauvegardes par défaut, sans même lui demander son avis », assure Gabriel Ferreira, le directeur technique de Pure Storage France. Et d’ajouter que si une entreprise perd tout de même des données malgré les dispositions prises par Pure Storage, le constructeur s’engage à la dédommager financièrement. Une pratique de plus en plus en vogue ; en début de semaine, Veeam faisait une annonce similaire à l’occasion du lancement de sa Veeam Data Platform. En marge de la sauvegarde, Evergreen//One a aussi évolué en janvier avec un nouvel engagement « Energy Efficiency Service Level Agreement ». Ce service consiste à promettre à une entreprise qu’une configuration Pure Storage ne dépassera jamais un plafond énergétique, à lui fournir une console Energy Savings Visualiser pour le vérifier (et générer des documents d’audit) et à la dédommager dans le cas « improbable » où la consommation électrique grimperait au-delà de ce qui est prévu.