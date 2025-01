Stockage : Espresso Gridpoint n’achète plus que des baies « as-a-Service »

Espresso Gridpoint, un fournisseur néerlandais d'infrastructures à la demande (IaaS) pour les ESN et les éditeurs de logiciels en SaaS, a décidé de s’équiper en baies de disque Pure Storage via un contrat commercial Evergreen//One. Celui-ci, qui s’apparente à de la location de matériel, a ceci de particulier que l’équipement déployé peut être modernisé au fur et à mesure des besoins et des avancées techniques. Après un an d’utilisation, Marga Reuver, la PDG du fournisseur, constate que ce modèle lui permet de réduire sa facture énergétique au gré des mises à jour vers des contrôleurs moins énergivores et des disques Flash plus denses.

Espresso Gridpoint, basé à Gouda, utilisait des baies Pure Storage depuis 2019, après avoir longtemps été client de NetApp. Dans le détail, son infrastructure se compose de serveurs HPE, d’équipements réseau Cumulus et Nokia, ainsi que, donc, des NAS FlashBlade de Pure Storage. À partir de cette infrastructure, le prestataire fournit des machines virtuelles Hyper-V, VMware et Proxmox. Les clients des ESN et des éditeurs de SaaS dont il héberge les applications couvrent des secteurs tels que la justice, l'éducation, l'administration locale, la santé, la comptabilité et les transports.

Selon Marga Reuver, « les quantités de données stockées sur les baies Pure Storage se mesurent en pétaoctets ». Elle prévoit de passer des baies FlashBlade//E aux baies FlashBlade//S au cours de ce début d’année.

FlashBlade est la famille de stockage rapide de fichiers et d'objets de Pure Storage. Elle offre un accès rapide à un stockage de grande capacité. Elle cible des cas d’usage de stockage secondaire. Il s’agit traditionnellement de sauvegardes, d’archivage et de datastores analytiques. Dernièrement, ces cas d’usage ont évolué vers des entrées-sorties très rapides, pour servir des scénarios d'analyse en temps réel et de récupération des données dans les plus brefs délais après incident.

La gamme FlashBlade//S offre des performances élevées, tandis que la gamme FlashBlade//E propose des modules de NAND QLC très capacitifs, avec des performances moindres.

Acquérir des baies de disques avec une offre « as-a-Service » Fin 2023, Espresso Gridpoint a décidé de changer sa manière d’acquérir des baies de stockage en adhérant au programme Evergreen//One, dit de Storage-as-a-Service (STaaS). Les offres « as-a-Service » consistent à payer tous les mois une souscription plutôt qu’acheter une bonne fois pour toute la machine. Inventées pour facturer les services en cloud, ces offres présentent l’intérêt de payer pour ce qu’on utilise réellement durant le mois – le nombre de SSD occupés, le nombre de processeurs sollicités, etc. Il devient trivial de payer une certaine somme pour n’utiliser que 50% de la capacité de stockage d’une baie, puis de décider de payer plus pour utiliser 100%, voire de réduire la facture quand on se restreint à n’utiliser de nouveau que 50% de la baie. Pour autant, cette approche en yoyo ne fonctionne bien qu’en cloud. Dans le datacenter, une offre « as-a-Service » revient souvent à louer un matériel plutôt que l’acheter, ce qui peut présenter un intérêt comptable. Dell, HPE ont ainsi des programmes Apex et GreenLake similaires au programme Evergreen//One de Pure Storage. Cela dit, Pure Storage a fait preuve d’une certaine créativité. Au-delà de la location de base, il propose des options, parmi lesquelles la mise à jour régulière des matériels. Lorsque la capacité ou la puissance viennent à manquer, des techniciens du fournisseur interviennent dans le datacenter du client pour remplacer les cartes contrôleurs ou les SSD (appelés ici modules DFM) par des produits plus récents. « La possibilité d'augmenter ou de réduire la capacité de stockage est importante pour nous. En tant que fournisseur d'infrastructure, il est essentiel de savoir prévoir ce genre de choses pour répondre rapidement aux croissances d’activité de nos clients », explique Marga Reuver. Et d’ajouter : « il n’y a que Pure Storage qui sache moderniser la configuration d’une baie en cours de route. HPE, pour nos serveurs, ne nous propose que de louer du matériel pour une certaine période, à un certain tarif mensuel. Si vous souhaitez moderniser votre baie, vous devez attendre la fin de la période contractuelle pour repartir sur une toute nouvelle configuration, avec un nouveau tarif. »