Les NAS de Pure Storage se reconfigurent désormais « en temps réel »

Pure Storage livre ce mois-ci toutes les mises à jour techniques qu’il avait dévoilées lors de son événement annuel en juin. Et même plus : une extension voit le jour sur les baies NAS FlashBlade pour leur donner un côté… « temps réel ».

La nouvelle extension Real-Time Enterprise File du système d’exploitation Purity OS permet, à la demande, de présenter plusieurs FlashBlade comme un seul NAS, de présenter une seule FlashBlade comme plusieurs NAS virtuels (avec des sécurités différentes), de rééquilibrer la bande passante entre un partage NFS et un autre en SMB, ou encore de simuler des tiers de stockage en réservant plus de débit (puissance de calcul, bande passante réseau) aux données chaudes, au détriment des données froides.

Toutes ces reconfigurations se font en quelques clics depuis la console d’administration Pure1, alors qu’il faudrait se lancer dans des configurations extrêmement complexes pour faire la même chose sur des NAS concurrents.

Elles peuvent aussi être déclenchées automatiquement via des scripts qui maintiennent des seuils de qualité de service dans Fusion, l’environnement d’Infrastructure-as-Code de Pure Storage. C’est d’ailleurs une autre nouveauté : Fusion fonctionne à présent sur les FlashBlade, en plus des traditionnelles FlashArray (SAN).

Réduire la complexité de l’administration

Notons que la notion de pool de stockage, dans laquelle plusieurs baies peuvent être agglomérées en une seule grande baie virtuelle que l’on peut ensuite subdiviser en plusieurs petites baies virtuelles, avait été initialement annoncée pour les baies FlashArray (utilisées pour les bases de données SQL et les machines virtuelles).

La fonction qui simule des tiers de stockage a son propre nom, Zero Move Tiering, suggérant que Pure Storage la mettra très certainement bientôt en avant dans des scénarios comparatifs. Chez la concurrence, le tiering passe nécessairement par des supports physiques différents : des disques durs ou des SSD QLC en SATA peu chers pour les données froides et des SSD en NVMe plus onéreux pour les données chaudes. Sur les FlashBlade, les modules DFM ont tous des mémoires Flash QLC connectées à un bus extrêmement rapide. Il devrait donc être simple pour le constructeur de démontrer que Zero Move Tiering permet de réaliser plus d’économies.

« Le fait de permettre aux utilisateurs d’utiliser différents niveaux de données, sans avoir à les déplacer physiquement d’une baie à l’autre, conjugué à la faculté de virtualiser des baies NAS pour des usages précis dans un pool global – le tout étant automatisable par Fusion – contribue à réduire drastiquement la complexité d’administration du stockage », estime Henry Baltazar, analyste au cabinet d’études 451 Research.

Considéré comme une simple mise à jour, Real-Time Enterprise File s’ajoute gratuitement aux FlashBlade.