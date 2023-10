Pure Storage paye votre facture d’électricité

Contrairement à beaucoup de fournisseurs américains, qui organisent en Europe des rassemblements ne faisant que répéter ce qui s’était dit auparavant aux USA, Pure Storage n’est pas venu les mains vides à Paris. Pour son événement Pure//Accelerate Paris, le constructeur a lancé une offre de reprise sur sinistre en mode service (Disaster Recovery as a Service, ou DRaaS pour ceux qui aiment les acronymes) dénommée Pure Protect. Il était temps : ses concurrents tels NetApp, VMware, HPE, IBM proposant déjà ces services.

« Pure Protect concerne les machines virtuelles VMware qui sont sauvegardées sur les instances EC2 d’AWS », indique Prakash Darji, vice-président de l’expérience client de Pure Storage. PureProtect repère les ransomwares et les anomalies sur les SSD. De multiples points de restauration permettent de revenir à un état « propre ».

« Si vous avez un seul datacenter, difficile de faire de la reprise sur sinistre. Nous essayons de la rendre accessible à un grand nombre de clients en améliorant la résilience des données », ajoute Prakash Darji. Pure Storage fournit à cet effet un outil, Data Resilience Score, pour estimer la résilience des données et prodigue des conseils – en tenant compte de logiciels tiers que pourrait avoir le client. Avec Zero Data Loss Guarantee, qui fait partie de l’offre hardware as a service Evergreen (c’est Pure Storage qui contrôle le matériel), le constructeur garantit qu’aucune donnée ne sera perdue en cas de problème software ou hardware de sa part.

Si jamais une donnée est corrompue, les services de récupération pourront la restaurer, gratuitement. À cela s’ajoute une garantie zéro-migration : les données resteront sur place lors d’un incident ou d’une mise à jour.

Aider les clients à être plus sobres

Question coût justement, Pure Storage a fait une proposition originale : les dépenses en électricité des baies Pure Storage et l’espace physique qu’elles occupent seront remboursés aux clients. Ce remboursement s’applique aux clients du programme Evergreen. Pour y parvenir, Pure Storage compte aider ses entreprises à consommer 85 % de moins d’énergie et des racks 95 % plus petits par rapport à ses concurrents.

« Une implémentation satisfaisante de l’IA nécessite de bonnes données et de la performance, mais aussi la faculté de déplacer facilement les data d’un support à un autre. » Amy FowlerGeneral manager FlashBlade, Pure Storage

En outre, l’intelligence artificielle est employée pour fournir des tableaux de bord à l’administrateur : mises à jour à prévoir, capacité des disques atteignant leurs limites, respect des SLA promis par Pure Storage. « L’IA a bien changé depuis un an. On parle maintenant d’IA générative suite à ChatGPT, et les entreprises se demandent comment s’en servir pour améliorer leurs capacités. Nous avons un partenariat avec Nvidia, depuis 2017. Une implémentation satisfaisante de l’IA nécessite de bonnes données et de la performance, mais aussi la faculté de déplacer facilement les data d’un support à un autre », résume Amy Fowler, general manager FlashBlade.