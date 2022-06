Cisco Live : ThousandEyes prédit les mauvaises expériences utilisateurs

L’expérience utilisateur ne sera plus dégradée quand les salariés utilisent des applications en ligne comme Office 365. ThousandEyes, la branche de Cisco qui édite des outils pour monitorer la performance d’Internet, lance WAN Insights. Ce logiciel SaaS prédit quand des engorgements vont avoir lieu sur le lien WAN d’une succursale et indique sur quel autre lien il faudrait basculer pour ne pas en souffrir. Auparavant, les logiciels de ThousandEyes ne faisaient que diagnostiquer un incident en cours.

« Quand vous comparez l’environnement utilisateur d’aujourd’hui à celui d’il y a trois ans, vous vous rendez compte que la plupart des applications ont basculé sur Internet. Or, le problème d’Internet est que vous ignorez si les liens vont fonctionner avec la bande passante et la latence attendues. Contrairement au SI que vous avez dans votre datacenter, vous ne maîtrisez rien », lance Mohit Lad, le directeur général de ThousandEyes.

« Pour combler ce manque, nous avons eu l’idée d’analyser le trafic passé afin d’y détecter les signes avant-coureurs d’une congestion. Il suffit ensuite à WAN Insights de détecter ces signes avant-coureurs pour prédire quand arrivera le prochain engorgement. »

Selon les dires de Mohit Lad, WAN Insights serait non seulement capable de faire des prédictions sur le long terme – au minimum 24 heures avant un incident – mais il saurait aussi moduler ses recommandations selon les usages. Il pourrait recommander de passer les communications vocales par une route bis uniquement, ou alors dévier à certaines heures le trafic d’Office 365, de Salesforce. Le DG de ThousandEyes affirme que Cisco pourra paramétrer son produit pour l’adapter aussi à n’importe quelle application métier qu’une entreprise aurait fait développer à façon.

Demander au SD-WAN de changer de route vers les applications

Les entreprises concernées par ce produit sont typiquement celles qui disposent de plusieurs succursales équipées d’un SD-WAN. Avant que l’essentiel des applications fonctionne depuis Internet, les succursales étaient reliées uniquement au datacenter de leur siège local, qui hébergeait les applications d’entreprise (serveurs NAS, Exchange, Intranet, etc.). Ce datacenter faisait la jonction vers Internet si les succursales nécessitaient d’aller chercher des informations sur le web.

La montée en puissance des applications sur Internet a transformé le datacenter en goulet d’étranglement. Cela a incité les entreprises à doter leurs succursales de plusieurs liens : le lien d’origine (MPLS, souvent), un lien direct vers Internet (une connexion publique fibre ou ADSL généralement) et d’autres liens de secours (cellulaire 4G/5G, voire liens fibres/ADSL additionnels). La bascule entre ces différents liens, appelés WAN, est assurée par un boîtier SD-WAN qui fait office de box multiopérateurs. Les boîtiers SD-WAN sont configurables pour que tel ou tel flux passe par tel ou tel lien. Mais ce design fait par l’entreprise ne vaut que si tous les liens fonctionnent parfaitement.

« Pour faire nos prédictions, nous nous basons sur l’historique des bandes passantes enregistrées au niveau du SD-WAN, mais aussi sur l’historique des données classiques d’Internet [...]. » Mohit LadDirecteur général, ThousandEyes

Lors des démonstrations auxquelles LeMagIT a pu assister, les congestions que WAN Insights permettait d’éviter étaient récurrentes, suggérant que le logiciel ne servirait en définitive qu’une seule fois, juste pour découvrir les heures fixes où il est nécessaire de programmer une bonne fois pour toutes des changements de route. « La réalité est que les congestions n’arrivent pas à heures fixes », tranche Mohit Lad. Selon lui, il ne s’agit pas non plus de simplement acheter plus de bande passante sur un lien pour régler les problèmes une bonne fois pour toutes.

« Les impressions de ralentissement dont souffriront les utilisateurs sont une combinaison de problèmes qui peuvent arriver sur un lien, sur un segment de chemin vers une application, sur la zone qui héberge l’application. Pour faire nos prédictions, nous nous basons sur l’historique des bandes passantes enregistrées au niveau du SD-WAN, mais aussi sur l’historique des données classiques d’Internet qui constituent le métier traditionnel de ThousandEyes », dit-il.