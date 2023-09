Cisco veut s’offrir Splunk pour 28 milliards de dollars

Cisco et Splunk viennent d’annoncer la conclusion d’un accord définitif en vue de l’acquisition du second par le premier. Pour ce faire, le géant des réseaux se propose de débourser rien moins que 28 milliards de dollars, en numéraire, à raison de 157 $ par action.

Dans un communiqué de presse, Chuck Robbins, président et CEO de Cisco, estime que le rapprochement des deux entreprises va « conduire à la prochaine génération de sécurité et d’observabilité à base d’intelligence artificielle » : « de la détection des menaces à la réponse en passant par la prédiction et la prévention des menaces, nous contribuerons à rendre les organisations de toutes tailles plus sûres et plus résilientes ».

Du côté de Splunk, Gary Steele, son président et CEO, affiche le même enthousiasme : « ensemble, nous formerons un leader mondial de la sécurité et de l’observabilité qui exploite la puissance des données et de l’IA pour offrir d’excellents résultats aux clients et transformer l’industrie ».

Cette opération s’inscrit dans la continuité de la stratégie de Cisco en matière d’observabilité. Début février, l’équipementier avait ainsi annoncé fusionner ses solutions de monitoring AppDynamics et ThousandEyes au sein d’une plateforme logicielle baptisée Full-Stack Observability (FSO). Le fruit de trois ans de travail pour développer les interconnexions Open AI nécessaires.

« Tous les produits Cisco – matériels, solutions logicielles, services en ligne – sont concernés. Mais OpenAPI étant un standard ouvert, il est possible de greffer à FSO n’importe quel produit tiers. C’est déjà le cas pour la solution de ticketing ServiceNow », expliquait alors Karl Chatterton, architecte technique chez Cisco.

FSO doit aussi intégrer les innovations présentées en avant-première en juin 2022, lors du salon Cisco Live américain. Notamment WAN Insights, un moteur d’intelligence artificielle qui prédit plusieurs jours à l’avance les prochains engorgements du réseau. Et qui peut soit empêcher automatiquement qu’ils surviennent, soit indiquer les marches à suivre pour les éviter. Autre module désormais en version finale, Panoptica identifie quant à lui les problèmes au niveau des communications API entre les containers d’un cluster Kubernetes.

La plateforme Full Stack Observability a bien été commercialisée en juin, comme prévu. Mais il s’agissait plus d’un moteur qu’une plateforme complète et il restait beaucoup de chemin à parcourir avant de véritablement avoir un produit multifonction qui évite de multiplier les consoles.

Surtout, Cisco semblait alors plus vouloir concurrencer Splunk qu’envisager une union. L’équipementier ambitionnait que les intégrateurs et les fournisseurs de solutions se mettent à développer des solutions de monitoring capables de se greffer sur un connecteur Open API. Voire qu’elles se greffent sur une console générique (que Cisco publiait pour l’occasion) qui s’appelle Cloud Native Application Observability. Cette dernière avait un fort air de première étape à une concurrence ouverte des consoles Splunk.

La question de la manière dont Cisco et Splunk sauront, ensemble, jouer la carte de l’intégration est donc ouverte. Et elle pourrait le rester encore un moment. Car ni l’un ni l’autre n’anticipent une acquisition express : sous réserve d’accord des régulateurs concernés, l’opération ne devrait pas être encore finalisée avec la fin du troisième trimestre calendaire 2024.