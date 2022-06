ABF : premier maillon d’une blockchain nationale française

Dix-neuf acteurs français viennent de créer un consortium pour lancer une blockchain souveraine. L’Alliance Blockchain France (ou ABF) regroupe des spécialistes de l’IT comme OBS, Docaposte, Atos, des organisations publiques comme l’Université de Lille ou des entreprises comme Suez.

Concrètement, les acteurs de l’Alliance déploieront et géreront les nœuds de l’infrastructure de cette future blockchain qui s’ouvrira par la suite « progressivement à tous les industriels et à toutes les administrations françaises », insiste le communiqué du lancement.

Une blockchain souveraine sur le modèle de l’Espagnole Alastria

L’initiative d’une blockchain nationale « souveraine » n’est pas une première. Huit pays européens ont déployé des blockchains déjà opérationnelles comme Alastria en Espagne (blockchain utilisée en France par AgDatahub, également membre fondateur de l’Alliance) ou ID Union en Allemagne.

Avec plus de 200 nœuds hébergés par des entreprises et 600 participants, Alastria est le projet le plus avancé en la matière. La Suisse, la Finlande, l’Italie, l’Autriche et les Pays-Bas ont eux aussi des blockchains de ce type.

Dans le monde, l’Asie a été avant-gardiste sur le sujet, souligne Antoine Maisonneuve, directeur du programme blockchain chez Orange Business Services et président de l’Alliance pour la première année. La blockchain nationale sud-coréenne, par exemple, sert à certifier « les permis de conduire, les diplômes, les justificatifs d’assurance, etc. », illustre-t-il.

ABF aura pour particularité – comme Alastria et les autres blockchains des pays européens – d’être publique, ouverte à toute entité légale, mais avec un droit d’entrée.

« Cela sous-entend qu’on est identifié sur la blockchain en tant que personne morale et entité légale » explicitait récemment Antoine Maisonneuve au MagIT, en parlant du projet espagnol. Les acteurs qui la composent et qui l’utilisent sont donc des « acteurs de confiance ».

« Mais se font-ils confiance entre eux ? », questionne le responsable d’OBS pour justifier l’intérêt d’une blockchain qui, par définition, n’a d’intérêt qu’entre acteurs qui ne se font pas confiance.

La blockchain ABF a d’autres intérêts par rapport à une blockchain publique classique ou une blockchain de consortium (type IBM Food Trust) : usages généralistes, maîtrise de la gouvernance, maîtrise de l’impact environnemental (pas de Proof of Work donc) et pas de coûts de transaction. « On peut faire un business plan à cinq ans » vante Antoine Maisonneuve. Et enfin, toutes les données restent en France.

Les premiers cas d’usage d’ABF devraient concerner la gestion d’identité et la propriété intellectuelle (avec des NFT).