Quelle blockchain choisir pour développer vos applications ?

Les blockchains connaissent un regain d'intérêt avec leur capacité à rationaliser les chaînes d'approvisionnement, à améliorer la traçabilité, à simplifier les échanges commerciaux et à optimiser les transactions financières. L’attrait B2B pour cette technologie avait pali, en raison des défauts des plateformes de première génération (comme Bitcoin) très énergivores et pas forcément très rapides.

Des plateformes de nouvelle génération tentent aujourd’hui de régler ces problèmes. Elles apportent, de facto, une valeur ajoutée concrète à des utilisations et des applications métiers.

Suseel Menon - du cabinet d'études Everest Group – confirme ainsi un regain d’intérêt marqué pour la blockchain dans les situations de coopération multipartite ou d'échange de données : suivi de la chaîne d'approvisionnement, du financement des opérations commerciales, des actifs numériques et de la gestion des identités n'en sont plus au stade expérimental.

Pour Alex-Paul Manders, partenaire du cabinet de conseil en technologie Information Services Group, l'évolution des blockchains marque aussi le début de l’essor de nouveaux modèles de finance décentralisée, ou DeFi, qui menacent les secteurs traditionnels de la banque et de la finance.

Voici l’essentiel à savoir sur les 9 blockchain « de nouvelles générations » (même si certaines comme Ethereum ou Corda viennent de la première génération) qui les plus populaires et les plus prometteuses pour les usages B2B :

1. Ethereum

Apparue en 2013, Ethereum est l'une des blockchains publiques les plus anciennes et les plus répandues. Son principal atout, analyse Alex-Paul Manders, est de permettre une véritable décentralisation et de prendre en charge les smart contracts. Ses principaux défauts sont des temps de traitement allongés et des coûts de transaction plus élevés par rapport à d'autres plateformes. Outre son rôle de plateforme de blockchain pour les applications d'entreprise, elle possède sa propre cryptomonnaie, l'ether.

Ethereum est plébiscitée par les développeurs d'applications décentralisées, ou dApps. Un ensemble mature d'outils permet de rédiger des smart contracts dans l'environnement de programmation Solidity exécuté sur la machine virtuelle Ethereum (Ethereum Virtual Machine, EVM). Reste que d'autres réseaux blockchain peuvent traiter les transactions bien plus rapidement et à moindre coût, même si, de l'avis de nombreux spécialistes, la situation est susceptible d'évoluer lorsque Ethereum aura adopté un mécanisme de sécurité plus efficace.

Sa communauté active de développeurs, orchestrée par l'Enterprise Ethereum Alliance, compte plus de 250 membres, dont Intel, JPMorgan et Microsoft.

La communauté Ethereum effectue sa transition d'un système de de Preuve de travail (proof of work, PoW) à un système de preuve d'enjeux (proof of stake, PoS) à l'impact énergétique plus faible. Cette migration a exigé la mise au point d'une nouvelle blockchain (Beacon) en cours de fusion avec la blockchain Ethereum active et historique. D'après l'Ethereum Foundation, ce changement permettrait de réduire de 99,95 % la consommation d'énergie du réseau.