Les espaces de données : la revanche européenne dans le cloud ?

L’initiative Gaia-X, le SeLoger.com du cloud européen qui peine à s’imposer dans l’infrastructure, portait – et porte – aussi sur les données au travers de la création « d’espaces de données » mutualisés.

En France, ces chantiers en cours sont pilotés par le Hub France Gaia-X – qui associe le Cigref.

En septembre, ses membres se réunissaient pour faire un point d’avancement en présence de Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la transition numérique. Et pour ce dernier, pas de doute, « la révolution » de l’économie européenne de la donnée est déjà là.

Des espaces de données uniques bâtis sur la confiance

Pour contribuer à cette dynamique, le gouvernement revendique la reconduite et l’amélioration de l’appel à projets espaces de données mutualisés lancé en juillet. Les projets européens s’appuieront donc sur les spécifications de Gaia-X et ses grands principes, dont l’interopérabilité et la portabilité.

Mais que sont au juste ces espaces ? Le ministre les définit « comme une sorte de commun numérique propre à chaque filière » (l’énergie, l’automobile, l’agriculture, banque & assurance, etc.).

Francesco Bonfiglio, le PDG de GAIA-X AISBL, précise la définition. Il tient notamment à distinguer les espaces de données du Data sharing et des technologies de stockage comme le data warehouse ou le data lake. « L’espace de données est un écosystème logique ou physique appliqué à la donnée. La donnée constitue la représentation de cet écosystème. Vous n’échangez pas la donnée. Vous ne demandez pas la donnée. Vous y avez accès (…) Il s’agit d’un espace unique où les membres d’un écosystème se connectent pour disposer des données dont ils ont besoin », explique-t-il.

Mais pour exister, ces « data spaces » requièrent de la confiance entre partenaires. Cette confiance doit notamment être apportée par la plateforme et les technologies sous-jacentes, dont la blockchain et les composants de Gaia-X.