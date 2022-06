Cisco Live : l’administration réseau & sécurité arrive sur Kubernetes

Le futur d’AppDynamics, la solution de monitoring des performances applicatives de Cisco, passe-t-il par Kubernetes ? C’est en tout cas ce qu’a laissé présager l’annonce de Calisti et Panoptica. En gestation au sein de la cellule de R&D du fournisseur, Emerging Tech & Incubation, ces outils servent respectivement à simplifier le routage entre les containers et à trouver leurs failles.

« Chez Cisco, nous proposons de la connectivité, de la sécurité et de l’observabilité au niveau de l’infrastructure. L’un des projets d’Emerging Tech & Incubation est de faire la même chose, mais au niveau de l’application et, plus exactement, au niveau de l’application cloud-native », lance Guillaume de Saint Marc, l’ingénieur en chef qui dirige cette cellule, lors d’un entretien accordé au MagIT à l’occasion de l’événement Cisco Live.

« Notre objectif est d’établir Cisco dans de nouveaux domaines. Celui des applications en microservices sur Kubernetes nous semble offrir un périmètre suffisamment diffus pour que nous puissions apporter quelque chose au marché », ajoute-t-il, en précisant que Calisti et Panoptica reposent sur plusieurs composants que Cisco a mis en Open source, sous la tutelle de la CNCF, la fondation en charge des projets autour de Kubernetes.

Calisti pour reprendre la main sur les services Mesh

Calisti est une console graphique qui a vocation à devenir la tour de contrôle des services Mesh. Dans l’univers Kubernetes, un service Mesh correspond au réseau logique entre toutes les instances de tous les services d’une application.

Chaque instance (un container, ou alors un pod de plusieurs containers complémentaires, comme une pile LAMP) dispose, sur la machine physique ou virtuelle qui l’exécute, d’un proxy, appelé « sidecar », qui applique des fonctions au réseau ; celles-ci étant l’autorisation des requêtes entrantes et sortantes, la télémétrie du trafic, voire le chiffrement et le déchiffrement à la volée des données. Au centre de ce réseau logique, un plan de contrôle pilote les communications : il définit les règles d’accès entre les services et répartit la charge entre les instances d’un même service.

Plan de contrôle et sidecars sont classiquement les logiciels open source Istio et Envoy. Mais contrairement à l’infrastructure d’un datacenter où routeurs et passerelles sont installés une bonne fois pour toutes et configurés avec des commandes standard, les containers Istio et Envoy sont mis en service par les développeurs quand ils déploient leurs applications. De plus, ils communiquent entre eux par des API que programment aussi les développeurs. Pire, plus la charge d’une application augmente, plus Kubernetes va créer des instances, plus le service Mesh se complexifie.

« Calisti [...] permet de contrôler simplement qui parle avec qui, comment les pods sont segmentés, ou encore de visualiser d’un point de vue aérien les informations de télémétrie. » Guillaume de Saint MarcSr Director Engineering, Emerging Technologies & Incubation, Cisco

« Le problème dans une application Kubernetes est que les développeurs doivent se préoccuper de la connectivité et de la sécurité pour chaque service, y compris quand ils mettent en production une nouvelle version d’un service. Et même parfois pour chaque pod. Cela peut vite devenir infernal et, dans ce cas, vous n’allez même pas chercher à monitorer l’activité d’un pod, car vous ne savez même pas où regarder », expose Guillaume de Saint Marc.

« Calisti a vocation à factoriser la complexité. Il permet de contrôler simplement qui parle avec qui, comment les pods sont segmentés, ou encore de visualiser d’un point de vue aérien les informations de télémétrie. »

Dans la démonstration à laquelle LeMagIT a pu assister, Calisti identifiait ainsi un problème de connectivité sur certains pods. Il montrait qu’il était en l’occurrence dû à une congestion du trafic sur les câbles Ethernet auxquels étaient reliées les machines physiques qui exécutaient ces pods. Une situation particulièrement difficile à identifier depuis Kubernetes. Avec Calisti, il devient trivial de répartir en priorité les flux vers des pods exécutés sur une autre machine, qui ne souffre pas de la même chute de bande passante.

Calisti rend possibles quantité de configurations très complexes à réaliser à la main. « Vous pouvez attribuer des pourcentages de connectivité à des containers. C’est-à-dire que vous pouvez par exemple faire coexister en production la nouvelle version 2 d’un service avec la version 1 et lui attribuer, disons, 10 % ou 20 % des répartitions de charge, juste pour la tester en situation réelle, sans pour autant trop risquer de pénaliser votre application à cause d’un bug. Et, au fil de la réussite de vos tests, vous augmentez sa part de prise en charge, jusqu’à décommissionner complètement la version 1 », explique notre interlocuteur.