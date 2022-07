Stockage : Vast Data gagne en capacité et en contrôle

Vast Data, le fournisseur de baies de stockage multi-usages Universal Storage – qui conjuguent de la mémoire très rapide mais peu capacitive avec des SSD QLC très capacitifs mais peu chers – modernise tous azimuts ses fonctions logicielles. Il y a désormais une console d’administration centralisée en ligne, Uplink, et une nouvelle version de son système, la 4.4, qui améliore singulièrement la réduction des données avec des algorithmes inédits.

« D’ordinaire, les fournisseurs de stockage compressent ou dédupliquent les données en se basant sur des similitudes entre des blocs de taille fixe. Notre système n’a plus de taille de bloc fixe. Par ailleurs, nous pouvons traiter les informations numériques comme des nombres entiers ou à virgule et choisir dans quel cas nous pouvons le plus les résumer par une expression courte. À la fin, vous économisez environ 100 000 $ de stockage par pétaoctet », a expliqué à la presse Jeff Denworth (en photo en haut de cet article), le co-fondateur de Vast Data lors d’un événement IT Press Tour.

Selon lui, les clients de Vast achètent en moyenne des configurations qui offrent 12 Po bruts de capacité. Avec le système précédent de réduction, ils obtenaient jusqu’à 36 Po de capacité utile. Avec le nouveau système, la capacité utile augmenterait encore d’environ 25%, soit au final 45 Po. Pour autant, la capacité utile observée varierait beaucoup selon les contenus. « Sur les sauvegardes de base de données SQL, par exemple, nous sommes jusqu’à 70% plus efficaces que PowerProtect [ex- Data Domain, NDR], la solution d’archivage de Dell qui déduplique ses contenus », ajoute-t-il.

Vast Data imagine pouvoir proposer des capacités utiles qui multiplient par 4 ou par 5 la capacité brute de ses solutions d’ici à la fin de l’année. « Contrairement aux autres solutions NAS basées sur NFS qui, en définitive, s’attachent surtout à optimiser la partie réseau, nous concentrons nos efforts de recherche sur le système de fichiers », défend Jeff Denworth.

Plus cohérent sur l’IA, plus rapide sur la reprise d’activité Fournissant des solutions haut de gamme pour un prix minoré aux banques, aux laboratoires de recherche et aux diffuseurs de médias, Vast Data veut croire que son marché va exploser avec l’essor de l’intelligence artificielle. « Habituellement, vous optimisez vos coûts de stockage en le répartissant par tiers : les données les plus accédées sur la baie la plus rapide à base de SSD très performants, le gros de la production sur des disques avec le meilleur ratio performances/capacités, les données froides sur des disques durs peu chers. Sauf que cette organisation ne fonctionne pas du tout avec les algorithmes d’intelligence artificielle : toutes vos données doivent être au même niveau. Nous, nous proposons un stockage unifié, 100% Flash » argumente le co-fondateur. Un autre argument mis en avant est celui de la rapidité des baies Universal Storage pour restaurer les données ; et pour cause : les données sont extraites de SSD bien plus rapides que les habituels disques durs utilisés pour les sauvegardes. « Avec l’essor des cyberattaques, la sauvegarde est passée d’un besoin de stockage sur le long terme de données que l’on ne conserve que par sécurité à un besoin de remise en route dans les délais les plus brefs pour contourner le risque désormais élevé d’un blocage de la production. Dans ce contexte, l’usage est de sauvegarder sur des baies en mode objet S3. Hé bien nous sommes les seuls à faire du S3 sur du stockage Flash », argumente notre interlocuteur.