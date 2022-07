Stockage : StorCentric se déclare en faillite

StorCentric, ce fournisseur qui comptait révolutionner le marché du stockage en agglomérant des solutions rachetées à plusieurs startups en faillite, se déclare à son tour en cessation de paiement. Il n’a cependant pas encore déposé le bilan, puisque la loi américaine lui a permis de se mettre sous la protection du « chapitre 11 ». Celui-ci revient peu ou prou à un redressement judiciaire : la justice accorde à l’entreprise le droit de ne plus rien payer tant qu’elle n’a pas réussi à renouer avec les revenus.

Dans la foulée, Drobo, sa filiale qui vend également des NAS, mais pour le grand public, a aussi obtenu la protection du chapitre 11.

Victime de la pandémie

Selon l’analyste Christopher Steffen, du cabinet de conseil Enterprise Management Associates, cette faillite n’est guère étonnante dans le sens où StorCentric n’a pas pu vendre les produits des entreprises qu’il avait rachetées juste avant la pandémie de Covid-19, faute du gel des chaînes logistiques. Par conséquent, il aurait passé deux ans sans pouvoir rentabiliser ses investissements. Parmi ces rachats, la marque Violin, un pionnier des baies Flash.

Le PDG de StorCentric, Mihir Shah, tirait d’ailleurs le signal d’alarme dès mars 2020 dans un billet de blog : « nous allons nous efforcer d’atténuer l’impact des retards de la chaîne logistique », écrivait-il sans grande conviction. Un an plus tard, il constatait « l’impact dévastateur (de la pandémie) sur les activités de l’entreprise » et fermait son atelier d’assemblage des produits.

Selon les documents déposés auprès de la justice américaine, StorCentric a essayé de se faire racheter en début d’année 2022, mais les acquéreurs intéressés n’ont pas réussi à obtenir de financement.