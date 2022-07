Livraison applicative sur Kubernetes : Mirantis acquiert Amazee.io

Le pourvoyeur de l’offre Mirantis Kubernetes Engine, établie sur l’acquisition de l’IP Docker Enterprise en 2019, a annoncé le rachat Amazee.io pour un montant inconnu.

Cette société spécialisée dans le « WebOps-as-a-service » est basée en Suisse. La startup a été fondée par les créateurs de Lagoon, un projet open source consacré à la livraison applicative sur Kubernetes.

Lagoon construit automatiquement des clusters Kubernetes sur des infrastructures cloud publiques et privées en fonction des commits Git des développeurs, une pratique dictée par l’approche GitOps. Lagoon s’inscrit dans une tendance plus large au sein des départements IT qui ont commencé à créer des plateformes DevOps accompagnées d’interfaces en libre-service pour les développeurs.

À la différence que Lagoon n’oblige pas les développeurs ou les ingénieurs à apprendre tous les rouages de Kubernetes.

Lagoon abstrait le déploiement de clusters Kubernetes Lagoon est le fruit de l’expérience des fondateurs d’Amazee qui, dès 2016, essayaient d’installer Kubernetes pour soutenir un service d’hébergement Drupal. Lagoon a été pensé pour déployer automatiquement des images de conteneurs et construire des clusters Kubernetes en réponse aux pull requests des développeurs dans Git. Il maintient également ces clusters – y compris les contrôles d’accès, le stockage des données et les connexions aux bases de données – en synchronisation avec ces pull requests lorsqu’ils sont fusionnés dans les branches de code principales et déployés en production. « Lagoon existe parce que j’ai des amis qui suivent une formation Kubernetes et qui me disent : “Je pense à quitter mon emploi, parce que je ne veux pas faire ça” », affirme Michael Schmid, cofondateur et directeur technique chez Amazee et cocréateur de Lagoon. « D’autres amis me demandent : "Devrais-je penser à changer de travail ? J’avais l’habitude de construire des applications, mais maintenant je dois penser au stockage" ». Les plateformes DevOps, dont les produits prépackagés des éditeurs tels que VMware Tanzu Application Platform et Red Hat OpenShift, peuvent aider les entreprises disposant de compétences internes en ingénierie de plateforme à créer leur propre réponse à ce problème. Mais toutes les entreprises ne disposent pas des compétences nécessaires pour créer une interface de déploiement Kubernetes sur mesure pour les développeurs, indique Adrian Ionel, cofondateur et PDG de Mirantis. « Il existe une catégorie d’entreprises qui devraient être des entreprises "ZeroOps" – elles ne devraient pas consacrer de temps à l’exploitation, à l’intégration ou à la sélection de l’infrastructure, jusqu’à la couche DevOps », poursuit le dirigeant. « Au lieu de cela, elles devraient consommer cela comme un service, propulsé par l’open source, fourni par Mirantis ». Trente-six collaborateurs d’Amazee.io rejoindront Mirantis et son activité existante d’hébergement d’applications web. Amazee conservera le statut de filiale autonome. Même s’il a été conçu pour lier Kubernetes et Drupal, Lagoon doit prendre en charge n’importe quelle image Docker. Cependant, les cofondateurs d’Amazee vont également intégrer le projet plus profondément dans l’IDE Mirantis Lens Kubernetes et renforcer le support de Python et des applications Kubernetes multiclusters.