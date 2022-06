Rachat de VMware par Broadcom : les analystes sont (très) inquiets

Le rachat prévu de VMware pour 61 milliards de dollars est censé étendre le champ d’activité de Broadcom aux logiciels d’entreprise. Néanmoins, l’impact de cette opération sur les clients de VMware et le reste du marché n’est pas clair. Selon Michael Warrilow, analyste chez Gartner, les clients de VMware devraient considérer dès à présent que les choses ne se dérouleront plus comme d’habitude.

« Les clients de VMware vont devoir évaluer à quoi les expose ce rachat et, avant de faire de nouveaux investissements, faire pression sur l’éditeur pour qu’il s’engage par écrit à respecter des dispositions spécifiques. Il faut considérer que Broadcom a son propre agenda, et que ce rachat, s’il est conclu, va influencer de manière très importante ses stratégies », dit-il.

Les analystes estiment que Broadcom est moins intéressé par VMware lui-même que par l’extension à tout prix de ses activités au-delà des semi-conducteurs, son marché d’origine ; le fournisseur fabrique notamment des puces pour tout ce qui a trait aux modems, du Wifi aux puces 4G des smartphones, en passant par les contrôleurs Ethernet, Bluetooth, optiques, stockage, etc.

« Le marché des semi-conducteurs a été durement touché par la pandémie, avec des problèmes d’approvisionnement des matières premières et d’expédition des puces aux clients », commente Tracy Woo, analyste chez Forrester. « À cela s’ajoute que les performances des puces stagnent de plus en plus et que l’innovation dans ce domaine devient très compliquée du fait des contraintes physiques de la miniaturisation. En définitive, tous les fabricants de semi-conducteurs réfléchissent désormais à se lancer sur d’autres marchés. »

Le risque d’une stratégie orientée sur les profits rapides

En 2018, Broadcom avait déjà racheté CA, un leader des outils d’administration, notamment pour mainframes, pour 19 milliards de dollars. Puis Symantec, l’éditeur des antivirus Norton, pour 10,7 milliards de dollars, un an plus tard.

Tracy Woo porte un regard sévère sur ces acquisitions. « Après le rachat par Broadcom, les clients de CA et Symantec ont vu des hausses de prix massives, une détérioration du service support et un blocage du développement ». Elle se souvient que Symantec, à l’époque, avait réorienté ses efforts vers ses plus importants revendeurs et clients, « abandonnant sa base de 100 000 clients pour donner la priorité aux seuls premiers 2 000. »

« VMware est l’un des principaux acteurs dans le domaine des logiciels d’entreprise et s’impose notamment avec ses produits d’administration, à savoir les suites vRealize et CloudHealth. Ces produits ont connu une croissance importante d’année en année et permettent à VMware de se maintenir loin devant ses concurrents », ajoute-t-elle.

« La grande question est de savoir si Broadcom peut gérer un catalogue aussi étendu et une clientèle aussi nombreuse que ce que l’on trouve aujourd’hui chez VMware. » Tracy WooAnalyste chez Forrester

« Mais la grande question est de savoir si Broadcom peut gérer un catalogue aussi étendu et une clientèle aussi nombreuse que ce que l’on trouve aujourd’hui chez VMware. Vont-ils savoir en tirer parti pour construire une solution moderne, utile, qui fait le grand écart entre le mainframe et l’informatique en edge ? », s’interroge-t-elle. « Ou bien vont-ils continuer à faire comme d’habitude, presser les clients pour qu’ils lui paient des prix plus élevés, à un moment où l’inflation mondiale augmente ? »

Gartner imagine que Broadcom ne cessera pas d’investir dans le développement des technologies de base de VMware, typiquement vSAN, NSX et vSphere/ESXi. « En revanche, il est difficile de savoir quel sort il va réserver aux autres produits du catalogue », s’inquiète Michael Warrilow.