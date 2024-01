Ces PaaS open source (ou presque) que les développeurs devraient connaître

La PaaS (Platform as a Service) fournit un modèle d’hébergement d’applications qui fait abstraction de la plupart des infrastructures sous-jacentes nécessaires au déploiement d’un logiciel sur le cloud. Il s’agit de simplifier le processus de développement de bout en bout. Un cran en dessous du SaaS, les outils PaaS réduisent les frais généraux nécessaires au déploiement des dépendances de l’application, telles que les bases de données, et simplifient la grande majorité des opérations DevOps, telles que la répartition des charges.

La PaaS est populaire parmi les développeurs, car elle réduit le temps de mise sur le marché de la plupart des produits. Cette plateforme doit éliminer la complexité de la gestion des serveurs et en simplifiant les processus de déploiement qui sont traditionnellement plus complexes dans les environnements IaaS.

Les PaaS open source à surveiller

Il existe aujourd’hui sur le marché un certain nombre de PaaS open source populaires, chacune ayant ses spécificités. Les outils listés par ordre alphabétique ci-dessous sont neuf des projets les plus populaires – et de plus en plus appréciés – que les équipes d’ingénieurs utilisent afin de s’affranchir des complexités de la gestion de l’infrastructure, qu’elle soit cloud ou non.

Cloud Foundry

Cloud Foundry est une plateforme puissante. Elle peut être déployée n’importe où à l’aide de BOSH, un outil multi-plateforme développé par la communauté pour déployer et gérer des logiciels à l’échelle sur le cloud, sur des machines virtuelles.

Cloud Foundry est principalement géré à l’aide d’un CLI personnalisé et adopte une approche modulaire de sa propre place de marché de services, qui peut être améliorée avec des fonctionnalités telles que le flux de journaux et la prise en charge de l’authentification unique. La place de marché de services simplifie le déploiement des éléments tels que des bases de données, mais elle peut également servir d’intermédiaire pour les communications avec des API tierces, telles que GitHub et AWS.

Exploitée par des géants de l’édition, dont SAP, Cloud Foundry réclame toutefois des déploiements et du développement spécifiques. Depuis peu et après des années de conflits communautaires, l’écosystème mise sur Kubernetes. C’est l’objectif du projet Korifi, qui intime le remplacement de la plupart des composants traditionnels de CF par des équivalents K8s. Il est désormais possible d’interagir depuis le CLI avec l’API Korifi, tout en conservant les commandes (par exemple cf push) qui ont fait connaître l’outil. Se pose tout de même la question de savoir comment le projet va évoluer. L’un des principaux soutiens de Cloud Foundry est VMware, racheté par Broadcom. Le nouveau propriétaire mise moins sur une PaaS que sur une galaxie d’outils complémentaire au célèbre orchestrateur.

Caractéristiques principales :

Client CLI pour l’intégration dans les outils de construction existants.

Prise en charge d’une infrastructure flexible grâce aux stemcells BOSH.

Prise en charge de la plupart des principaux langages de programmation et des buildpacks personnalisés.

Place de marché intégré pour améliorer les fonctionnalités de déploiement.

Coolify

Alors que la plupart des solutions PaaS offrent un certain niveau d’automatisation de la gestion, Coolify se distingue par l’importance extrême qu’il accorde à l’automatisation de pratiquement toutes les tâches de gestion possibles. Il fournit une surveillance intégrée personnalisable, des sauvegardes et des scripts de maintenance de serveur. Coolify offre également une expérience de déploiement simple – il suffit d’une seule commande curl pour télécharger et exécuter le script d’installation de Coolify. Coolify est également étroitement intégré à Git par défaut. Cela permet de déployer facilement des applications à la mode GitOps.

Cette PaaS bénéficie également d’un soutien commercial qui, pour l’heure, est une offre de support, mais plusieurs fonctionnalités sont en cours de développement.

Caractéristiques principales :