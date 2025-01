Pure Storage commande des NAND en quantité pour les hyperscalers

Dans la perspective d’importants contrats avec les hyperscalers, Pure Storage s’est rapproché de Micron et de Kioxia pour réserver une part importante de leur prochaine production de mémoires NAND QLC, dite de neuvième génération. L’objectif serait de permettre aux hyperscalers de remplacer enfin et une bonne fois pour toutes les disques durs par des médias offrant beaucoup plus de densité.

L’information, surtout, est que Pure Storage aurait donc bel et bien signé la vente de produits à des hyperscalers, alors que cela n’arrive jamais aux autres grandes marques d’équipements pour datacenter.

Vendre aux hyperscalers

En juin dernier, Pure Storage avait dévoilé qu’il travaillait à adapter la technologie de ses DFM aux besoins des hyperscalers. Si ces modules de stockage ne sont pas des SSD ordinaires, c’est parce qu’ils sont dépourvus de firmware et de RAM pour calculer dans quelles cellules NAND stocker les données. Ce sont les baies de stockage du constructeur, dans lesquelles sont enfichés les DFM, qui effectuent ce calcul. Selon Pure Storage, la baie ayant une meilleure connaissance de la nature des données à écrire, elle serait plus efficace pour déterminer lesquelles superposer dans des cellules QLC qui stockent quatre bits.

L’intérêt, surtout, est que des SSD dépourvus de firmware et de RAM consomment moins d’énergie, s’usent beaucoup moins vite et libèrent de l’espace pour installer plus de circuits de NAND. D’ailleurs, chaque génération de DFM offre 2,5 fois plus de capacité que les SSD commercialisés en même temps. Soit, en ce moment, 150 To contre 60 To. Pour les hyperscalers qui achètent les plus importantes quantités de disques, ces avantages représenteraient d’importants bénéfices.

Pure Storage avait dit que l’un des trois grands hyperscalers annoncerait en décembre 2024 les bénéfices chiffrés de cette technologie après l’avoir implémentée dans son infrastructure. Dans les faits, c’est le constructeur lui-même qui a déclaré que « l’un des quatre géants d’Internet » aurait obtenu des mesures satisfaisantes.

Pour Pure Storage, l’enjeu est de taille. AWS, Azure, GCP et Meta achètent à eux quatre 43% de la production mondiale de serveurs. Et ils n’achètent que des modèles en marque blanche qu’ils personnalisent selon leurs besoins. Ce marché, excessivement rentable, est de fait interdit aux grandes marques du datacenter. Pure Storage, Dell, HPE, NetApp et les autres n’y ont normalement pas accès, car leurs appareils de série sont trop génériques.

Dans sa stratégie, Pure Storage revendrait donc ses DFM en marque blanche aux hyperscalers, lesquels s’inspireraient du fonctionnement de son OS pour mettre au point leurs propres baies de stockage. On ignore officiellement quels hyperscalers seront clients des DFM de Pure Storage. On sait en revanche que GCP et Meta, au moins, ont déjà rebaptisé sa technique de placement logiciel des données en Flexible Data Placement.