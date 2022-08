Applications & Données n°17 : l’Intelligence artificielle à la conquête des DRH françaises

C’est une des plus belles réussites industrielles et numériques françaises. Fondée à l’aube des années 2000, OVHcloud a réussi à devenir un des deux grands acteurs européens du cloud, avec l’Allemand T-Systems.

Sans faire insulte à ses compétiteurs (à commencer par Scaleway du groupe Iliad et Outscale du groupe Dassault Systèmes), les fermes de serveurs construites par la famille Klaba, depuis leur fief du nord de la France, ont dépassé une échelle que les autres « locaux » n’ont pas (encore) réussi à atteindre.

Certes, OVHcloud reste un « petit » comparé aux hyperscalers américains. Et sa croissance n’est pas un long fleuve tranquille, comme avec l’incendie de ses datacenters strasbourgeois en 2021. Mais ce cloud souverain se constitue, petit à petit. Il était jusqu’ici un pur IaaS. S’y est ajouté, depuis peu, un vrai PaaS.

Mais dans les deux cas, c’est un fait : OVHcloud dispose aujourd’hui d’un IaaS et d’un PaaS. Ce numéro d’Applications & Données revient sur la genèse de cette couche logicielle qui devrait faire changer OVH de division et dont la construction s’est fortement accélérée avec le rachat de ForePaaS cette année.

SNCF Réseau confirme ce constat. Ce trimestre, nous vous proposons une plongée passionnante dans son projet d’univers immersifs persistants pour former ses personnels terrain sur divers sujets (sécurité, matériel, etc.).

La question paradoxale de l’IA dans les RH

Le grand dossier de ce trimestre se penche sur une question – et sur un paradoxe – soulignée par des études qui montrent que les RH se méfient de l’Intelligence artificielle, mais que dans le même temps, elles utilisent de plus en plus de fonctionnalités infusées au Machine Learning, à la compréhension sémantique et à l’automatisation intelligente.

Applications & Données a posé la question aux grands faiseurs du marché (Workday, SAP, Oracle) pour savoir si – oui ou non – les RH étaient prêtes pour l’IA, et surtout ce qu’elles en faisaient vraiment.

Leurs réponses sont à lire p11. Avec, en bonus, les usages plus avancés qui commencent à poindre à l’horizon et qui devraient se démocratiser au sein des DRH françaises (et peut-être de la vôtre).