Résultats : Dell s’en sort encore... pour la dernière fois ?

Encore des résultats records pour Dell. Le constructeur vient d’annoncer un CA trimestriel de 26,4 milliards de dollars, en hausse de 9,2% comparativement au même trimestre de l’année précédente. Ces résultats se répartissent comme suit : 15,49 mds$ pour la division CSG en charge des postes de travail (+8,6 % en un an) et 9,54 mds$ pour la division ISG qui vend les équipements pour datacenters (+11,5% en un an).

Dans le détail, ce sont les PC d’entreprises qui tirent le CA de la division CSG, avec des ventes 12,1 mds$ en progression de 15% sur un an, alors que les PC grand public ont au contraire réalisé une contre-performance. Leurs ventes de 3,3 mds$ sont en chute de 9%. Côté datacenter, les ventes de serveurs et de matériels réseau ont atteint 5,21 mds$ (+16,3% en un an), tandis que celles des baies de stockage ont représenté 4,33 mds$ (+6,5%).

« Les clients continuent de donner la priorité aux solutions technologiques de pointe pour assurer leur compétitivité sur le long terme. Cela nous apporte des opportunités durables », commente Chuck Whitten, le co-DG de Dell technologies.

Le stockage, une opportunité durable

Quand il parle d’opportunités durables, Chuck Whitten se targue en particulier d’innovations dans les baies de stockage PowerStore (milieu de gamme) et PowerMax (haut de gamme) qui, selon lui, auraient récemment permis à Dell de gagner des parts sur ce segment de marché. Il avance ainsi que près d’un quart des acheteurs de ces matériels durant l’été étaient de nouveaux clients. Son optimisme devra néanmoins attendre la publication des prochaines études d’IDC ou de Gartner pour être confirmé.

En l’occurrence, le constructeur a rafraîchi ses PowerStore au début de l’été avec des processeurs Xeon Cascade Lake plus fournis en cœurs et des ports de communication en 100 Gbit/s qui auraient accéléré de 70% les accès en lecture comme en écriture. Par ailleurs, ces baies de stockage en mode bloc et fichiers – qui concurrencent les baies OnTap de NetApp, les FlashSystem d’IBM et les FlashArray de Pure Storage – ont bénéficié d’une nouvelle version de leur OS, notée 3.0, qui apporte la réplication synchrone entre deux sites, une meilleure intégration avec la console vCenter de VMware, ainsi qu’une protection de type WORM de contenus.

Dans le même temps, Dell a enrichi ses baies haut de gamme PowerMax avec deux nouveaux modèles 2500 et 8500, dont le système en version 10 apporte plus de fonctions automatisées contre les failles de cybersécurité.

Des prévisions pessimistes pour le prochain trimestre

Si Dell insiste à ce point sur ses baies de stockage, c’est qu’il s’agit en vérité du segment de marché qui devrait le moins souffrir dans les mois à venir. En effet, dans ses prévisions pour les prochains trimestres, le constructeur anticipe des problèmes de livraison concernant les composants de ses serveurs, de ses PC et de ses équipements réseau. Problèmes qu’il avait jusqu’ici miraculeusement réussi à contourner.

Selon Chuck Whitten, la pénurie de ces composants va mathématiquement en augmenter le prix. Pour autant, Dell préférerait éviter de répercuter ce phénomène sur ses tarifs, car cela mettrait sa marque en porte-à-faux avec ses clients qui, eux-mêmes, souffrent d’une inflation généralisée.

Comme d’autres fournisseurs de l’IT, Dell a annoncé geler ses embauches pour réduire ses frais et ainsi maintenir, bon an mal an, les prix de ses produits. Cette stratégie a ses limites. Il ne pourra maintenir ses prix au-delà d’un certain volume de vente – et donc d’un certain volume d’achat de composants. Mais le risque est calculé : ses clients ne devraient pas non plus augmenter leurs achats.

Ainsi, les prévisions pour le prochain trimestre sont pessimistes : un CA compris entre 23,8 et 25 mds$. Soit une chute des ventes de l’ordre de 8 % comparativement à l’année dernière à la même époque.

Ces problèmes de pénurie ne devraient en revanche pas toucher les matériels de stockage. Et pour cause : leurs composants, comme il est d’usage dans cette catégorie d’équipements, ont une à deux générations de retard sur ceux des serveurs. Les processeurs Cascade Lake, par exemple, ont été remplacés dès 2021 par les Ice Lake (gravés avec une finesse de 10 nm au lieu de 14). Dell a eu amplement le temps de se constituer des stocks.