Résultats : Dell toujours grand numéro 1 du marché de l’infra

Dell caracole toujours en tête des fournisseurs d’infrastructure. Le constructeur vient de publier un chiffre d’affaires trimestriel de 22,9 milliards de dollars, parmi lesquels 8,5 mds $ correspondent aux ventes de ses serveurs, baies de stockage et équipements réseau (division ISG).

L’activité qui réalise le plus de CA reste celle des PC (division CSG), avec 12,9 milliards de dollars de revenus, dont 10,6 mds $ pour les ventes aux entreprises et 2,4 mds $ pour celles dans le grand public. Pour autant, ISG réalise un peu plus d’un milliard de dollars de bénéfices, contre 969 millions pour CSG. Les ventes de PC Dell ont chuté de 16 % en un an, celles des équipements d’infrastructure n’ont baissé que de 11 %.

Dans le détail, les ventes de serveurs et d’équipements réseau (comptabilisés ensemble) ont réalisé 4,3 mds $ de CA trimestriel, soit un effondrement de 17,6 % en un an, tandis que celles des équipements de stockage ont atteint 4,2 mds $ de CA trimestriel, soit une baisse de seulement 2,9 % en un an.

Baie Powerstore et SDS PowerFlex en vedette Concernant le stockage, Dell se félicite d’une progression de ses ventes de baies milieu de gamme PowerStore et de ses infrastructures hyperconvergées PowerFlex, dont le nombre de commandes aurait doublé par rapport à l’année dernière. « Nous constatons une grande dynamique sur PowerFlex, avec sa capacité à faire évoluer indépendamment le calcul et le stockage pour les applications de haute performance. En un an, cette gamme a connu un pourcentage de croissance à trois chiffres, c’est-à-dire que ces ventes ont plus que doublé au cours du dernier trimestre comparativement à la même période de l’année dernière », commente Jeff Clarke, le Directeur général de Dell, lors d’une conférence. « Nous constatons une grande dynamique sur PowerFlex, avec sa capacité à faire évoluer indépendamment le calcul et le stockage pour les applications de haute performance. » Jeff ClarkeDirecteur général, Dell Pour mémoire, les machines PowerFlex concurrencent les VxRail, également vendues par Dell, avec la différence majeure qu’elles n’utilisent pas le système de stockage vSAN de VMware, mais un descendant du système ScaleIO, mis au point en Israël en 2011 et racheté par EMC en 2013. PowerFlex est plus exactement le nom du système SDS préinstallé sur un cluster de serveurs Dell pour les transformer soit en baie SAN virtuelle, soit en infrastructure hyperconvergée qui cumule service de stockage et faculté d’exécuter des VMs. Le bilan comptable de Dell ne précise pas si les ventes de PowerFlex correspondent uniquement à celles des machines physiques ou inclut celles des instances de stockage en cloud. En effet, via son programme Apex, Dell commercialise désormais des services de stockage hébergés par les hyperscalers et dopés au SDS PowerFlex, pour une cohérence de l’administration et des performances. Le succès des gammes PowerStore et PowerFlex masquerait néanmoins des ventes en berne pour les solutions de stockage haut de gamme, en l’occurrence PowerScale et ECS. Dell veut cependant croire que le développement actuel des projets d’IA, qui nécessitent d’importants volumes de données, relancera à terme ces ventes-là.