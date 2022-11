Résultats : les ventes de Dell en déclin

Comme l’avaient prévu les analystes, les ventes de Dell se sont affaissées lors du dernier trimestre, avec un chiffre d’affaires de 24,72 milliards de dollars en chute de 6 % par rapport celui du même trimestre l’année dernière. En revanche, chose surprenante, ses bénéfices ont augmenté de 68 % sur la même période.

En cause, les ventes de PC, qui représentent le gros de la production, mais rapportent peu de marge, ont chuté de manière drastique : -17 %. Tandis que celles des équipements data centers, dont la marge est maximale, ont augmenté : +11 % pour les baies de stockage, +14 % pour les serveurs et les équipements réseau. Par ailleurs, Dell explique avoir réduit ce trimestre ses dépenses habituelles (salaires, production, logistique…) de 8 %.

Néanmoins, le constructeur ne va guère pouvoir profiter de son bénéfice trimestriel de 1,76 milliard de dollars (contre 1,05 md $, il y a un an). Sitôt encaissé, l’essentiel de cette somme a été utilisé pour payer des dommages et intérêts de plus d’un milliard de dollars. Ceux-ci, décidés il y a un an par la justice américaine, sanctionnent un délit d’initié dont Dell s’était rendu coupable en 2018, lorsqu’il a mené quantité d’actions en bourse avant de dévoiler qu’il se séparerait peu de temps après de VMware, alors sa filiale.

Par conséquent, les bénéfices finalement enregistrés ne sont plus que de 241 millions de dollars, soit une chute mécanique de 93 % en un an.

13,8 mds $ pour les ventes de PC, 9,6 mds $ dans les datacenters En termes de valeurs, la division CSG, celle responsable des PC, reste néanmoins la locomotive du constructeur, avec un CA trimestriel de 13,8 milliards de dollars. Cette somme correspond essentiellement aux ventes de PC aux entreprises, soit 10,7 mds $ (-13 % en un an). Les PC Dell pour les particuliers ont quant à eux généré 3,1 mds $ (-29 % en un an). Selon le cabinet Canalsys, les ventes de PC Windows dans le monde, toutes marques confondues, ont chuté ce trimestre de 15 % par rapport à l’année dernière. Soit un taux moins sévère de 2 % que celui enregistré par Dell. Le cabinet dénombre 70,2 millions d’unités vendues, dont 54,5 millions de PC portables (-18,6 %) et 15,6 millions de PC de bureau (+0,6 %). Le palmarès des meilleurs vendeurs de PC serait actuellement Lenovo (17 millions d’unités vendues sur le trimestre), HP (13,5 millions d’unités) et Dell (13,2 millions d’unités). La division ISG, en charge des produits data centers, a réalisé un CA trimestriel de 9,6 mds $ (+12 % en un an). La comptabilité du constructeur répartit cette somme ainsi : 4,43 mds $ pour les seules baies de stockage et 5,2 mds $ pour les serveurs et les équipements réseau. Outre une dynamique en berne sur le marché des PC, les analystes pointent que Dell souffre toujours de la pénurie de composants électroniques. Elle le pénalise pour fabriquer les très grandes quantités de PC et les quantités de serveurs qui lui permettraient de rester en tête des ventes dans les différents segments de marché informatiques. Les seules gammes de produits qui n’en souffrent pas sont les équipements de stockage. Ceux-ci reposent en effet sur des processeurs de génération précédente, dont Dell avait constitué des stocks avant la pandémie.