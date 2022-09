La Fondation Linux se dote d’une antenne européenne

La Linux Foundation est, par nature, un consortium à but non lucratif. Non lucratif, mais américain. Or, il s’avère que les entreprises européennes, elles aussi, contribuent au code et au bon financement des projets open source. En effet, 31 % des membres de la fondation sont européens. Toutefois, la Fondation Linux reconnaît que ces entités doivent répondre à leurs propres enjeux et que la gouvernance de l’Union Européenne forme des exigences technologiques et légales fortes.

Pour accompagner la communauté européenne open source dans ses défis, la Fondation Linux a annoncé la création d’une nouvelle structure : la LF Europe.

La LF Europe sera dirigée par Gabriele Columbro, directeur de la FINOS (FINtech Open Source Foundation). Cet Italien a passé plus de dix ans de sa carrière dans l’écosystème open source et vit depuis plusieurs années aux Etats-Unis, à San Francisco. S’il incarne ce rôle officiellement depuis le 13 septembre, Gabriele Columbro conserve la direction de la FINOS. Il devrait déménager d’ici à la fin de l’année en Europe. Un bureau sera ouvert à Bruxelles au début de l’année 2023.

« Accessoirement, la Commission européenne fait le chemin inverse : elle vient d’ouvrir un bureau dans la Silicon Valley », note-t-il auprès du MagIT.

La tâche de la Linux Foundation Europe, elle, paraît encore peu précise.

« La mission de la Linux Foundation Europe est d'accélérer la croissance d'efforts de collaboration ouverts et florissants axés sur les défis et les opportunités de tous les groupes d'intérêt européens, des particuliers aux secteurs public et privé, tout en offrant une rampe de lancement aux projets et entreprises européens pour qu'ils réussissent et collaborent à l'échelle mondiale », écrivent les responsables de la nouvelle entité sur le site Web.

Pour rappel, il y a deux ans, la Fondation Eclipse a pris une décision bien plus radicale en décidant de relocaliser ses activités à Bruxelles. La Fondation Linux, elle, évoque davantage une antenne qui sera installée dans le centre névralgique du pouvoir européen.

« Je pense que nous avons le luxe de pouvoir créer une nouvelle entité plutôt que de déplacer une structure existante. Nous avons des objectifs communs et j’espère que nous collaborons avec d’autres fondations », déclare Gabriele Columbro.

Dans les statuts de l’organisation, LeMagIT constate que la LF Europe reprend les grandes missions de la Fondation Linux, à savoir « le soutien d’écosystèmes open source viables (logiciels, standards, gouvernance, données et réseaux ouverts) ». En pratique, elle doit accomplir les mêmes actions que la maison mère (organisation d’événements, réception de subventions privées et publiques, promotion et formation, redistribution des ressources au sein des projets).

Les statuts de cette fondation privée ont été déposés il y a deux ans aux Etats-Unis.

Supporter les besoins de verticaux spécifiques Il y a pourtant la volonté d’apporter une coloration particulière à cette antenne européenne. Un premier programme prendra place au sein de la LF Europe : l’OpenWallet Foundation. Pour l’instant, il ne s’agit que d’un nom. L’OWF souhaite accueillir un moteur open source jouant le rôle de portefeuille numérique. Si l’usage le plus évident semble la gestion de monnaies virtuelles, l’OWF évoque différents cas d’usage, dont la protection de mots de passe, de contrats, d’identités, etc. Parmi les entreprises intéressées par le projet, la Fondation Linux liste Okta, Accenture ou encore CVS Health. « Les membres fondateurs de l’OWF ne sont pas tous européens. Il est important de rappeler que la participation à la Linux Foundation Europe est ouverte aux à toutes les organisations dans le monde », précise le directeur. Même si Gabriele Columbro assure que la décision de la Fondation Linux n’a rien avoir avec celle de l’Eclipse Foundation, la LF Europe entend proposer une stratégie de développement similaire. Au lieu de développer un écosystème autour de technologies génériques, le directeur envisage que l’antenne européenne développera son activité en se concentrant sur des verticaux industriels. Cette stratégie serait en réalité inspirée directement des volontés de la Commission européenne. « Je vois le potentiel de rassembler une industrie en partant des problèmes qu'elle essaye de résoudre plutôt que de partir des technologies », affirme Gabriele Columbro. « Je vois le potentiel de rassembler une industrie en partant des problèmes qu'elle essaye de résoudre plutôt que de partir des technologies ». Gabriele ColumbroDirecteur Linux Foundation Europe Reste à savoir quels domaines industriels ou verticaux la LF Europe compte investir. « Je pense aux communs numériques et l’idée d’une souveraineté numérique européenne. S’il y a un intérêt pour ces sujets, nous serons ouverts à les soutenir. Mais en fin de compte, ce sera la communauté et les retours issus des secteurs public et privé qui façonneront le choix des domaines », avance prudemment le directeur. La liste des premiers contributeurs donne une idée des verticaux qui pourraient prendre place au sein de la LF Europe. Le seul membre platinum n’est autre que le spécialiste des technologies de télécommunication Ericsson. Le sujet du portefeuille numérique a attiré Esatus AG, Bank of England, BTP (une startup spécialisée dans la Blockchain) et Avast. Le principe même de collaboration européenne est au cœur des activités d’OpenForum Europe. SAP et SUSE rejoignent à priori la fondation pour les mêmes raisons : les deux entités participent de longues dates à plusieurs projets de la Fondation Linux. Le RISE (Research Institutes of Sweden), lui, est sensible à la relation du numérique avec la nécessaire transition écologique, tout comme OpenUK. Alliander, un distributeur d’énergie électrique, et RTE, le gestionnaire du réseau de transport d’électrique en France veulent favoriser l’interopérabilité de systèmes et logiciels utilisés dans la gestion de l’électricité. Pour rappel, ces deux organisations sont les principaux membres de la LF Energy, une fondation mise en avant par Jim Zemlin, lors de sa conférence d’ouverture de l’Open Source Summit Europe. « Il y a deux autres projets qui sont encore confidentiels, mais qui vont vraiment dans le sens de la mise en œuvre de réglementations européennes spécifiques par le biais de l'open source dans les domaines de l’énergie, de l’application des mesures ESG ou du côté des télécoms », suggère Gabriele Columbro. En outre, la présence de l’équipementier Bosch et du spécialiste de la navigation GPS TomTom laissent peu de doute quant à une collaboration autour des sujets de mobilité. Le fabricant de semiconducteurs hollandais NXP espère lui aussi « participer à davantage de projets concernant l’automobile, l’IoT Industriel, le traitement des données en périphérie, la connectivité ou encore la sécurité », avance Rob Oshana, vice-président de l’ingénierie logicielle R&D chez NXP. À noter que NXP est un des participants au projet de processeur établi sur une architecture ouverte, RISC-V.