OBS : « Nous travaillons à devenir intégrateur de bout en bout »

Orange Business Services veut vendre moins de lignes téléphoniques et plus de cloud aux entreprises. Tel a été le discours d’Aliette Mousnier-Lompré (en photo), la nouvelle Directrice générale de l’ESN d’Orange, lors de l’ouverture de l’Orange Business Summit qui se tenait cette semaine à Paris.

« Nous réalisons aujourd’hui 57% de notre CA sur des offres historiques : des lignes fixes pour les entreprises, des liens MPLS... Sauf que notre rentabilité décroît depuis 2021, tandis que nos ventes dans les services cloud augmentent de 15% et celles dans les services de cybersécurité de 13%. Notre métier d’ESN ne représente donc que 43% de notre CA aujourd’hui. Notre volonté est qu’il représente à partir de maintenant une part majoritaire », -t-elle déclaré lors d’une conférence de presse.

La stratégie pour y parvenir serait selon elle qu’OBS se positionne sur l’intégration de solutions de bout en bout. « Quand une entreprise a une application critique qui tombe en panne, il est très compliqué pour les équipes techniques de savoir d’où vient le problème. Et pendant qu’ils investiguent, une partie des salariés est au chômage technique. »

« Il est donc important pour les entreprises d’être accompagnées par un intégrateur unique, qui comprend toute la chaîne, qui maîtrise tous les rouages, qui orchestre toute la transformation digitale. C’est le seul moyen de réduire les incidents », assure-t-elle.

Pourquoi OBS serait-il plus compétent que les autres ESN pour intégrer toute la chaîne technique d’une solution ? Parce qu’OBS s’est donné les moyens de connaître tous les sujets pointus : rachat de Business & Décision sur la transformation digitale des métiers et le décisionnel, partenariat avec Netskope sur la sécurisation des accès du edge au cloud public, partenariat avec Capgemini sur le cloud souverain Bleu. Et, surtout, OBS, Orange oblige, a une maîtrise hors pair des réseaux.

« Le réseau est vital dans tous les projets. Il est aussi important que l’électricité. Nous maîtrisons le SD-WAN sur des réseaux virtualisés de très grande envergure. Aucune autre ESN n’a cette expertise », lance Aliette Mousnier-Lompré.

Les grands comptes séduits par le modèle de prestataire unique A priori, les clients sont convaincus par le modèle de l’intégrateur unique. « Nous avons des données absolument critiques – dans le domaine de la Défense - pour lesquelles nous avons besoin de solutions d’hébergement souveraines prêtes à l’emploi. En revanche, sur nos activités aérospatiales, nous manipulons des données confidentielles, mais non critiques. Nous avons donc besoin d’un catalogue hybride. Et pour ce faire, nous avons besoin d’un partenaire qui puisse nous aider à classifier tous nos types de données, avec tous types de solutions », témoigne, sur scène, Frédéric Verger, le DSI Safran. « Nous essuyons des milliers de cyberattaques par jour », intervient Christophe Harrigan, le DG de La Mutuelle Générale. « Nous avons bien évidemment besoin de solutions de cybersécurité robustes. Mais cela ne suffit pas. Pour nous protéger, nous devons entraîner nos équipes. Nous avons besoin que notre partenaire sur les solutions nous accompagne aussi sur des tests, en permanence », dit-il, en soulignant que les tests seront d’autant plus efficaces s’ils mettent à l’épreuve les infrastructures et les usages. Or, qui serait plus indiqué qu’un spécialiste de la cybersécurité qui aurait aussi intégré lui-même ces infrastructures et ces usages ? À La Poste, son Président Philippe Bajou a fait le chemin inverse : il a d’abord fait appel à OBS pour qu’il prenne en charge son réseau téléphonique interne, qui interconnecte 20 000 sites. Puis a découvert que le prestataire pouvait l’accompagner sur tout le reste de sa transformation : « OBS a greffé sur notre réseau téléphonique un réseau informatique, puis des outils collaboratifs. Ils nous ont aidés à nous transformer », dit-il, en détaillant l’ampleur du défi : entre 2010 et aujourd’hui, la poste a vu fondre 6 milliards de recettes. Et il a fallu qu’elle se trouve un métier autre que le courrier. « Pendant qu’OBS s’occupait de toute notre infrastructure, nous avons pu nous focaliser sur notre cœur de business. »

Un intégrateur unique pour avoir l’impression de rester sur la même infrastructure Franck Moralès, le patron de la connectivité Cloud chez OBS, apporte une argumentation technique à ce modèle d’intégrateur unique : « Quand vous êtes client d’OBS, toutes les solutions d’hébergement que vous pouvez utiliser passent par notre cœur de réseau. C’est un petit peu comme si vous ne quittiez jamais nos infrastructures. » À ce propos, l’un des stands sur l’Orange Business Summit consistait à montrer comment OBS connecte ses clients à différents clouds – dont AWS, Azure et Google – et comment il les interconnecte au sein de ces clouds. Via toute une suite de rouages qui commencent en bout de chaîne par l’installation d’un SD-WAN. L’offre s’appelle Flexible SD-WAN. « La transformation digitale repose sur une chaîne logistique. Et cette chaîne logistique doit être un tout cohérent pour bien fonctionner. Et pour être moins chère : le fait que tout soit intégré par nous réduit le coût d’un projet de 20% en moyenne par rapport à une configuration où vous faites appel à plusieurs prestataires. » Selon Franck Moralès, les entreprises veulent pouvoir proposer un catalogue de services en 24/7 à leurs clients, étendre leur activité à l’international et mener leurs affaires en ayant la garantie qu’elles ne sortiront pas du cadre réglementaire. OBS aurait la plateforme, le réseau qui serpente en Europe jusqu’à s’interconnecter aux infrastructures américaines et asiatiques, et il aurait l’expertise de la souveraineté. « Ce qui est saillant chez OBS, c’est que nous pouvons vous proposer la même sécurité, le même accompagnement, que vos applications aient besoin d’être hébergées dans vos datacenters, dans les nôtres, ou que nous vous connections aux applications hébergées ailleurs. » Il donne un exemple. « Nous avons un client qui a 80 sites dans le monde avec des données sensibles et qui devait utiliser pour ses besoins applicatifs les services d’Azure. Nous étions les seuls à savoir installer des infrastructures hyperconvergées Azure HCI sur chacun de ses sites et les interconnecter pour reproduire un Azure privé à son échelle. Nous y sommes parvenus sur le plan technique, grâce à notre infrastructure réseau, mais aussi parce que nous sommes en capacité de mesurer les éléments de sensibilité et de souveraineté. »