Station F : Cegid lance la deuxième promotion de son programme d’accélération de startups B2B

Cegid accueille ce lundi 3 octobre la deuxième promotion de son programme d’accélération de startups, le « Cegid Data Lab ». Hébergée au sein de STATION F à Paris, cette promotion est composée de sept jeunes pousses des secteurs de la finance, de la grande distribution, de la gestion des ressources humaines et de la Tech (les quatre piliers de l’activité de Cegid).

Les 7 startups de la deuxième promotion du Cegid Data Lab

Dans la Finance, Cegid a sélectionné IABAKO (un ERP dédié à la gestion des ventes, des livraisons, des commandes, des achats, et de la facturation des TPE) et Qommet (gestion des rémunérations et des cycles de revues salariales).

Dans les RH, Magma App (une solution pour « recréer du lien et des moments mémorables » et optimiser les processus de recrutement et d’onboarding) et Refty (métavers pour le recrutement) rejoignent la promotion.