HR Tech : Cegid rachète la startup spécialiste du recrutement DigitalRecruiters

Cegid vient d’annoncer l’acquisition de DigitalRecruiters, une startup française de la « HR Tech ». Ses solutions cloud – « et “user friendly” », vante l’éditeur lyonnais – viennent compléter l’offre SIRH, en maturation depuis 2018, de l’historique de l’ERP et de la gestion comptable.

Fondé en 2015, DigitalRecruiters connaît une forte croissance (34 % projetée en 2022). Sa plateforme cloud de recrutement est utilisée par près de 190 clients (qui représentent 677 marques dans 36 pays) comme Boulanger, Buffalo Grill, Casino, Décathlon, Franprix, Monoprix, Renault, Securitas ou encore Système U.

La startup propose à ses clients des sites carrières en marque blanche avec un parcours candidat étudié pour optimiser les taux de transformation.

« DigitalRecruiters a attiré notre attention par son fort dynamisme, la qualité de ses solutions et son potentiel », confirme Pascal Houillon, CEO de Cegid.

Avec cette acquisition, Cegid ne cache pas son objectif : compléter sa suite SIRH et gagner des parts de marché dans les DRH de ses clients actuels de ses autres solutions (« en activant des synergies de vente [et] en capitalisant sur les clients existants de Cegid », explique l’éditeur).

Des rachats dans les RH débutés en 2015

DigitalRecruiters vient compléter une longue liste de rachats de Cegid dans le SIRH « Talentsoft (gestion des talents) en juillet 2021, VisualTime (gestion des temps) et Wittyfit (mesure de l’engagement des collaborateurs) en début d’année », liste Pascal Houillon. Auparavant, et sous l’ère Jean Michel Aulas, il avait mis la main en 2015 sur le Canadien TechnoMedia (première grosse incursion dans le SIRH). Et en 2019, il avait pris le contrôle de l’espagnol Meta4.

Les cinquante employés de DigitalRecruiters rejoignent Cegid et sa Business Unit HCM, sous la direction de Marc Bruzzo. Le prix du rachat n’a pas été communiqué.