Cegid commence à mettre de l’IA générative dans ses solutions de paie

Chez Cegid, l’IA générative (et plus largement l’IA) s’appelle « Pulse ». L’intégration de celle-ci à la solution de paie (Payroll Ultimate) de l’éditeur de SIRH et d’ERP doit transformer l’expérience utilisateur « en remplaçant les menus traditionnels par une interaction intuitive et fluide ».

Trois premiers cas d’usage de la GenAI Trois cas d’usage seront déployés progressivement d’ici fin juin 2025. Le premier concerne l’automatisation du traitement des arrêts maladie. Le système s’appuie sur la reconnaissance optique de caractères pour faciliter la saisie des informations nécessaires au calcul du bulletin de paie. La deuxième application gère les demandes d’attestation employeur. L’outil doit permettre aux collaborateurs de solliciter ce document directement depuis leur smartphone, avec une mise à disposition instantanée. Enfin, troisième cas, l’IA sera utilisée pour fiabiliser des variables de paie transmises par les directions opérationnelles. Les algorithmes vérifieront et corrigeront automatiquement les fichiers Excel qui contiennent des éléments comme les commissions ou les heures supplémentaires.