IA & RH : Cegid rachète la startup française KMB Labs,

Cegid a annoncé ce jeudi l’acquisition de la startup française KMB Labs, basée à Paris et spécialisée en intelligence artificielle appliquée aux ressources humaines.

KMB Labs développe en particulier des solutions en langage naturel à base d’IA générative pour fluidifier les processus de recrutement et améliorer l’expérience candidat, notamment avec des chatbots, des outils d’animation de viviers et des moteurs de recherche conversationnels.

Fondée en 2017, la jeune pousse de la « HR Tech » compte une cinquantaine de clients comme Accor, Bouygues, Carrefour ou la SNCF.

Ses solutions seront intégrées à la plateforme de recrutement Cegid Digitalrecruiters et disponibles au travers de Talentsoft. Elle continuera par ailleurs à être commercialisée de façon autonome.

Avec cette acquisition, Cegid vise à « accélérer sa stratégie d’investissement dans l’IA générative » appliquée aux ressources humaines pour, dit-il, offrir de meilleures expériences aux collaborateurs et optimiser les processus RH.

« Notre ambition est d’élever le potentiel humain et l’impact stratégique des RH sur l’entreprise, grâce notamment à l’IA générative », explique Hervé Solus, Directeur de la Business Unit Talent de Cegid. « Les technologies, le fort potentiel et les connaissances approfondies en IA et en data science de l’équipe d’experts de KMB Labs constitueront de précieux atouts pour Cegid »

Les dix collaborateurs de KMB Labs rejoindront sa Business Unit.

Cegid compte aujourd’hui 4 400 collaborateurs. L’éditeur s’est engagé dans une stratégie d’hypercroissance et de diversification dans le SIRH, en particulier avec le rachat de Talentsoft en 2021. L’éditeur réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires d’environ 850 millions d’euros et vise 1,3 milliard € d’ici deux ans.