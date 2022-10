Formation à la cybersécurité : KnowBe4 racheté par un fonds d’investissement

Dix-huit mois à peine après son introduction en bourse, qui l'a valorisée à 3,5 milliards de dollars, KnowBe4, spécialiste de la formation à la cybersécurité, de la simulation d'hameçonnage et de la sensibilisation, va être privatisé après avoir été racheté par le fonds d’investissement Vista Equity Partners pour 4,6 milliards de dollars.

Annoncée discrètement le 12 octobre, l'opération représente une prime de 44 % par rapport au cours de clôture de KnowBe4 le 16 septembre 2022, la veille de la réception de la proposition initiale de Vista. L’acquisition devrait être finalisée au cours du premier semestre 2023, sous réserve de l'approbation des actionnaires et des autorités de régulation.

Le fondateur et Pdg de KnowBe4, Stu Sjouwerman, estime que cette annonce « témoigne du succès de notre stratégie et de la force de notre incroyable équipe. Cette acquisition par Vista représente la prochaine phase de notre voyage ».

Selon lui, « KnowBe4 a enregistré de solides performances, comme en témoignent notre plateforme leader du marché et notre clientèle mondiale. Sous l'égide de Vista, nous aurons accès à des ressources et à un soutien supplémentaires, ce qui nous aidera à atteindre nos objectifs et à apporter de la valeur ajoutée à nos clients. Nous sommes impatients de nous associer à l'équipe de Vista pour continuer à donner aux entreprises du monde entier les moyens de renforcer leur pare-feu humain et de prendre chaque jour des décisions plus avisées en matière de sécurité ».

Michael Fosnaugh, co-responsable du Flagship Fund de Vista et son directeur général senior, indique quant à lui que le fonds met « un point d'honneur à investir dans des entreprises qui font la différence et qui ont fait la preuve de leur réussite. Nous sommes impatients de mettre à profit notre connaissance approfondie de l'entreprise pour aider Stu et son équipe talentueuse et expérimentée à s'attaquer à l'élément humain de la cybersécurité ».

Rod Aliabadi, directeur général de Vista, n’a pas non plus tari d’éloges : « en tant qu'investisseur important dans KnowBe4, nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l'idée de franchir cette nouvelle étape de notre parcours commun. Nous apprécions depuis longtemps le travail effectué par KnowBe4 pour renforcer la couche humaine de la cybersécurité en formant les employés sur la façon d'identifier l'ingénierie sociale et les cybermenaces connexes ».

KnowBe4 revendique environ 52 000 clients dans le monde, qui utilisent sa gamme de produits pour « traiter l'élément humain de la sécurité » en sensibilisant aux menaces potentielles par le biais d'exercices de formation, dont beaucoup ont été conçus avec l'aide de son directeur du piratage, le pionnier de la cybersécurité et ex-hacker Kevin Mitnick.

L'une de ses offres les plus médiatisées est sa série dramatique de cybersécurité, The Inside Man, produite par la filiale britannique Twist & Shout Communications, qui prend la forme d'un techno-thriller retraçant l'histoire du cybercriminel réformé Mark Shepherd et de son équipe hétéroclite de consultants en sécurité, qui déjouent les cyberattaques tout en présentant des leçons pratiques sur des sujets tels que l'ingénierie sociale, l'hygiène des mots de passe, la sécurité des médias sociaux, etc.