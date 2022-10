BoxWorks 2022 : des nouveautés pour que vous restiez dans Box

Au cours de sa conférence utilisateurs BoxWorks 2022 (en virtuel), Box a présenté plusieurs nouveautés produit, dont une version actualisée de Box Notes, son éditeur de documents.

Box Notes permet à présent d’insérer des tableaux et des annotations dans une « note ». Il dispose de nouveaux styles et de plus de tailles de police. Et le contenu peut s’organiser avec des intertitres hiérarchisés.

Content Insights : comment les documents Box sont-ils utilisés ? Box a également présenté en avant-première une nouvelle fonctionnalité analytique : Content Insights. Cet outil permet de savoir qui utilise un contenu, comment et quand. Parmi les applications potentielles, les équipes commerciales pourront savoir quels clients ont consulté des documents marketing ou des propositions de contrat, et les équipes RH auront confirmation que les employés ont bien consulté des formations, des documentations d’onboarding ou des procédures. Des fonctionnalités telles que Content Insights fournissent des informations sur la consommation des contenus, résume Aaron Levie, cofondateur et PDG de Box. C’est un avant-goût d’autres fonctionnalités à venir qui fourniront des données plus détaillées, promet-il. Content Insights pourra également être utile aux administrateurs qui ont besoin d’analyser ce qui se passe dans leurs référentiels de contenus, en constante croissance. Plus les entreprises stockent de documents dans Box, plus elles auront besoin de ces capacités de gestion pour savoir qui utilise quoi, et où.