Comparatif : les stockages en cloud Box et Dropbox pour l’entreprise

Deux des pionniers du partage de fichiers et du stockage en cloud, Box et Dropbox, ont amélioré leur offre de stockage d'entreprise pour répondre aux besoins des employés de bureau modernes.

Avec des modules complémentaires pour la signature de documents et des fonctionnalités étendues, ils repoussent les limites de ce que l'on considère comme le stockage traditionnel de fichiers. Cet article examine leurs principales options de stockage pour entreprise : Dropbox Enterprise, Box Enterprise et Box Enterprise Plus.

Face à face : les fonctionnalités de Box et de Dropbox Enterprise

Pour répondre aux besoins des entreprises, Dropbox et Box doivent proposer des fonctionnalités complètes en matière de stockage, de sécurité, de convivialité, d'assistance et de coût. Voici ce qu'il en est.

Espace de stockage. Dropbox Enterprise offre autant d'espace de stockage que l'entreprise en a besoin. Cette offre s'appuie sur le plan Dropbox Advanced, qui offre 15 To de stockage total, ou 5 To par utilisateur avec un minimum de trois utilisateurs. Les clients intéressés peuvent discuter de la taille exacte de l'espace de stockage et de leurs besoins avec l'équipe de vente. Les clients peuvent transférer des fichiers jusqu'à 250 Go avec Dropbox Transfer et partager des fichiers en toute sécurité avec d'autres utilisateurs, même s'ils ne disposent pas d'un plan Dropbox.

Box Enterprise comprend un espace de stockage illimité et la possibilité de télécharger des fichiers jusqu'à 50 Go pour un minimum de trois utilisateurs. Box Enterprise Plus est une extension de cette offre afin de télécharger des fichiers jusqu'à 150 Go, par un nombre d'utilisateurs configurable.

Sécurité. Dropbox Enterprise utilise les principales fonctions de sécurité rencontrées en entreprise, notamment le chiffrement AES 256 bits et le chiffrement SSL/TLS, le chiffrement des fichiers de bout en bout, l'effacement à distance des appareils perdus, l'authentification multifacteurs (MFA), la surveillance régulière et l'alerte en cas d'activité suspecte. On y trouve également plusieurs fonctions de gestion des utilisateurs et des appareils, comme la gestion des appareils mobiles, les contrôles réseau et les schémas d'autorisation de contrôle d'accès basés sur les rôles.

Box Enterprise et Enterprise Plus incluent des fonctions de sécurité comme la détection sophistiquée des menaces (Box Shield), des options de gouvernance, des options de signature numérique, des contrôles de confiance zéro avec authentification unique et MFA. Citons aussi le support de la plupart des règlements en matière de conformité, dont le RGPD, le HIPAA, le Federal Risk and Authorization Management Program ou encore le Payment Card Industry Data Security Standard.

Facilité d'utilisation. Toutes les offres de stockage de Dropbox proposent une technologie de synchronisation qui sauvegarde les fichiers et les stocke en toute sécurité dans le cloud. Les utilisateurs peuvent accéder à leurs fichiers Dropbox depuis n'importe quelle machine Windows, macOS, Linux, iOS ou Android. Dropbox propose la récupération des comptes et l'historique des versions de tous les fichiers, ainsi que la possibilité de restaurer les fichiers supprimés pendant une durée maximale d'un an.

Dropbox propose également des applications intégrées qui permettent d'élargir la manière dont les entreprises utilisent et stockent les fichiers, notamment Dropbox Capture pour les vidéos, Ones pour l'édition de fichier PDF, Microsoft 365 ou Google Docs, ainsi que Dropbox Sign et DocSend pour la signature sécurisée de documents. Le service s'intègre également à des applications tierces que de nombreuses entreprises utilisent déjà aujourd'hui, telles que Google Workspace, Microsoft 365, Adobe, HubSpot, Canva, Asana, Zapier et Slack.

Box Enterprise et Enterprise Plus se connectent à la plupart des piles technologiques pour gérer, utiliser et partager des fichiers en toute sécurité au sein de l'entreprise et avec des utilisateurs externes. Box propose des applications et des outils intégrés pour aider les utilisateurs à collaborer plus facilement (Box Canvas et Box Notes), un tableau de bord centralisé pour tous les fichiers (Box Hubs), l'optimisation du flux de travail (Box Relay) et la signature sécurisée des documents avec Box Sign.

Tous les plans de stockage de Box incluent l'accès à plus de 1 500 intégrations via des applications tierces, telles que Microsoft 365, Google Workspace, Zoom, Adobe, Salesforce, Zapier et Jira.

Options d'assistance. Dropbox Enterprise bénéficie d'une assistance personnalisée en direct, assurée par des experts Dropbox disponibles 24 heures sur 24. L'assistance Premium est généralement un service supplémentaire pour les autres offres, mais elle est incluse dans Dropbox Enterprise. Dropbox propose également deux options de formation : des cours gratuits autoguidés et des sessions de formation dirigées par un instructeur pour ceux qui souhaitent optimiser leur déploiement et leur utilisation.

Les clients de Box ont accès à différents niveaux d'assistance. Les clients Enterprise et Enterprise Plus bénéficient respectivement de l'assistance Premier ou Enhanced Support. L'assistance Premier offre un service d'assistance partagé et un service de chat, ainsi qu'une assistance téléphonique. L'assistance renforcée permet aux clients Enterprise Plus de bénéficier d'une assistance 24 heures sur 24, d'une hiérarchisation des tickets et d'un accès à des agents multicanaux. En outre, Box University propose des sessions de formation autoguidées et dirigées par un instructeur.

Coût. Les tarifs de Dropbox Enterprise ne sont pas disponibles en ligne. Dropbox fixe le prix du service en fonction de plusieurs facteurs, notamment le nombre d'utilisateurs d'une équipe et la situation géographique. Les clients intéressés doivent contacter l'équipe commerciale pour plus de détails.

Box Enterprise commence à 47 $ par utilisateur et par mois, payé mensuellement pour un minimum de trois utilisateurs, ou à 35 $ par mois si le paiement est annuel. Enterprise Plus est une option personnalisée, les clients intéressés doivent donc contacter Box pour plus de détails.