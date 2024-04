Quelle différence entre Teams Rooms et Zoom Rooms ?

La vidéoconférence est devenue la méthode de facto de collaboration entre collègues, partenaires et clients. Elle joue un rôle d’autant plus important que les entreprises demandent à leurs employés de revenir au bureau, souvent un cadre hybride.

Bien que de nombreux éditeurs de communications unifiées et de solutions de collaboration proposent des offres de vidéo en salle de conférence fixe, deux produits – Microsoft Teams Rooms et Zoom Rooms – figurent systématiquement en tête de liste.

Regardons donc de plus près Teams Rooms et Zoom Rooms, leurs principaux avantages et différences, et comment choisir celui qui convient le mieux à votre entreprise.

Qu’est-ce que Microsoft Teams Rooms ? Contrairement à l’application logicielle Teams installée sur les PC et utilisée individuellement, le matériel et le logiciel Teams Rooms sont conçus pour les salles de conférence afin de fournir un système de vidéoconférence pour les environnements multi-utilisateurs. L’ensemble comprend le logiciel de Microsoft, ainsi que du matériel provenant de fournisseurs certifiés, comme Cisco, Dell, Lenovo et Poly. Il est proposé en trois catégories : les petites salles, ou salles de réunion, pouvant accueillir jusqu’à cinq personnes ; les salles moyennes pouvant accueillir jusqu’à 11 personnes ; et les grandes salles conçues pour 18 personnes ou plus. Le matériel Teams Rooms est connecté au réseau et s’intègre nativement à Microsoft 365. Les employés peuvent utiliser leur application logicielle Teams ou Outlook pour réserver une salle. Une fois dans la salle, la plupart des installations offrent un appareil à écran tactile pour démarrer et rejoindre les réunions et pour personnaliser les visualisations et les partages de contenu. Des caméras et des microphones haute définition, simples ou multiples, sont déployés dans l’espace de réunion afin d’offrir un son et une image clairs à tous les participants. Microsoft propose deux options de licence pour Teams Rooms. La licence de base est gratuite et préinstallée sur le matériel Teams Rooms certifié. Elle permet de créer jusqu’à 25 lieux de réunion par entreprise, et les participants peuvent se joindre à des réunions en un clic, partager du contenu en wireless, et utiliser d’autres fonctions de collaboration en temps réel. La deuxième licence, Teams Rooms Pro, est destinée aux grandes organisations et à celles qui disposent de plus de 25 salles de conférence. Les licences sont liées au matériel de la salle de conférence. La version Pro comprend toutes les fonctionnalités de la version de base, ainsi que les éléments suivants : Possibilité de connecter plusieurs écrans.

Tableau blanc numérique.

Transcription en direct.

Interopérabilité avec Teams Phone.

Des choix supplémentaires de layers pour la réunion.

Sécurité améliorée.

Détection des problèmes par l’IA et remédiation automatisée. Teams Rooms Pro est proposé au prix de 37,40 € HT par salle et par mois, et est facturé sur une base annuelle.

Qu’est-ce que Zoom Rooms ? Tout comme Teams Rooms, Zoom Rooms offre plusieurs options de matériel vidéo et audio certifié par des tiers – parmi lesquels Logitech, Poly et Yealink – qui fonctionnent bien dans les petites et grandes salles de conférence. De plus, Zoom offre plusieurs façons de déployer le matériel Zoom Rooms « as a service », ce qui permet aux entreprises de louer le hardware au lieu de l’acheter. De plus, comme Microsoft, Zoom Rooms permet de réserver des conférences à distance par le biais de diverses applications, notamment Outlook, de se joindre à une réunion en un clic, de partager du contenu en wireless et d’utiliser un tableau blanc. Contrairement à Microsoft, Zoom Rooms est proposé sous la forme d’une licence unique, achetée mensuellement (46 €) ou annuellement (469 €) par salle.

Teams Rooms vs Zoom Rooms : les différences Bien que Microsoft et Zoom offrent tous deux d’excellentes fonctions de salle multi-utilisateurs, leurs approches diffèrent. La plus importante différence est que Teams Rooms est étroitement intégré à la suite Microsoft 365, tandis que Zoom Rooms est un produit plus autonome qui interagit mieux avec les outils de collaboration non Microsoft et, par conséquent, offre beaucoup plus d’intégrations d’applications tierces. Cela dit, la collaboration de Microsoft avec Cisco permet aux réunions Webex de fonctionner de manière transparente sur les appareils Teams Rooms. Zoom Rooms est considéré comme plus facile à utiliser et offre une expérience de vidéoconférence légèrement supérieure. Teams Rooms se concentre davantage sur la collaboration et la productivité au sein des réunions que sur la meilleure expérience vidéo et audio du marché.