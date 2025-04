Processeurs : AMD signe la production d’Epyc en 2 nm chez TSMC

Et une étape de plus. AMD annonce que la prochaine génération « Venice » de ses processeurs x86 Epyc pour serveurs sera la première famille de semiconducteurs à être produite sur les nouvelles chaînes de gravure de 2 nm du Taiwanais TSMC, qui démarreront en fin d’année. La réduction de la finesse de gravure est pour AMD le moyen de placer plus de cœurs de calcul dans ses puces.

Les futurs Epyc 9006, prévus pour 2026, devraient ainsi disposer de 256 cœurs Zen 6c pour les versions denses (exécution d’applicatifs web) et 192 cœurs Zen 6 pour les versions performantes (applications critiques). Comparativement, les actuels Epyc 9005, avec une gravure « optimisée » en 5 nm, ont respectivement 192 et 128 cœurs.

L’objectif d’apporter aux utilisateurs, dont les hyperscalers, toujours plus de puissance de calcul sans occuper plus de surface au sol dans les datacenters devrait donc être atteint. En effet, il s’agit in fine de fabriquer des puces qui ont toujours la même taille physique, pour un même nombre de serveurs par étagère rack.

Une réduction de la consommation incertaine L’inconnue est en revanche la consommation d’énergie de cette prochaine génération de processeurs. Initialement, graver des transistors plus petits avait comme vertu de réduire aussi leur besoin en électricité ou, ce qui revient au même, de conserver le même niveau de watts à l’échelle d’une puce qui contient plus de transistors. Pour autant, le précédent passage d’une finesse de 7 nm pour les Epyc 9004 à 5 nm pour les Epyc 9005 n’a pas pu empêcher une explosion de besoins en énergie. De 350 watts, on grimpait à 500 watts. TSMC assure que l’évolution de la finesse en 2 nm s’accompagne d’une nouvelle technique de gravure « GAA » (Gate-all-Around) susceptible de réduire de 25 à 30 % les besoins en électricité. Dans ce procédé, les transistors ont une forme de coque (la porte) qui submerge l’arrivée du courant (le canal), plutôt qu’une forme d’arche comme dans la précédente technique dite de FinFET. Le FinFET a été utilisé pour les finesses de gravure allant de 22 à 3 nm. Face à AMD, Intel s’efforce également de densifier le nombre de cœurs dans ses processeurs Xeon pour serveurs. La prochaine génération 7 de ces puces doit aussi disposer d’une finesse réduite (Intel l’appelle 18A, soit 1,8 nm, mais il est plus probable qu’il s’agisse surtout d’une stratégie marketing) et limiter sa consommation électrique grâce à une nouvelle technique de gravure RibbonFET similaire au GAA. À ce stade, on ignore combien de cœurs exactement auront les prochains Xeon 7P « Diamond Rapids » (performants) et 7E « Clearwater Forest » (économiques), dont la sortie est aussi programmée pour 2026. Les actuels Xeon 6P grimpent à 128 cœurs, comme chez AMD, et les Xeon 6E à 288 cœurs. Toutefois, dans ce dernier cas, il s’agit de cœurs qui n’exécutent qu’un flux d’instruction à la fois, alors que les actuels Epyc 9005 équipés de 192 cœurs Zen 5c en exécutent deux (soit 384 threads).