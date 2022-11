Kubernetes : TrilioVault 3.0 synchronise les copies de clusters entre clouds

La version 3.0 du logiciel de sauvegarde TrilioVault for Kubernetes arrive ces jours-ci avec une nouvelle fonction dite de Continuous Restore. Elle permet de synchroniser des clusters de containers Kubernetes, leurs données et leurs métadonnées entre plusieurs clouds et plusieurs sites. Et, ce, en se jouant des différences techniques qu’il peut y avoir entre les multiples implémentations de Kubernetes.

« L’idée est d’avoir un cluster Kubernetes qui soit disponible dans tous les environnements cloud publics ou privés d’une entreprise. Cela vous donne la possibilité de déplacer, protéger et tester les applications d’une ressource à l’autre en utilisant les mêmes données. C’est particulièrement utile dans les plans de reprise d’activité », argumente David Safaii, le PDG de Trilio, l’éditeur de ce logiciel. « Auparavant, les entreprises avaient leurs données éparpillées sur différents systèmes physiques ou dans le cloud. Leur recomposition pouvait demander beaucoup de travail. »

L’analyste Krista Macomber, du cabinet Evaluator Group, estime que cette annonce est particulièrement bienvenue : « cela fait des années que les entreprises souhaitent migrer ou récupérer des données d'un fournisseur de cloud computing à un autre. Ce genre de fonctions a d’autant plus gagné en importance que la prolifération des cyberattaques a amplifié le besoin de savoir poursuivre l’activité depuis des ressources de secours. »

Selon elle, la migration automatique entre les fournisseurs de cloud est d’autant plus critique lorsqu’il s’agit de clusters Kubernetes : « les implémentations de Kubernetes diffèrent d’un fournisseur de cloud à l’autre et, pire, elles sont régulièrement mises à jour. Sans solution automatique, il faudrait régulièrement réopérer des migrations si l’on souhaite avoir des copies de secours de son cluster en plusieurs endroits. C'est devenu un écosystème très diversifié, qui peut facilement engendrer de la complexité pour les entreprises. »

Point important, Trilio assure que, bien que les clouds soient connectés via son logiciel, ils ne sont pas en contact. « Si une instance dans un cloud devait être la cible d’une cyberattaque, les autres ne répliqueraient pas automatiquement les dommages. En fait, toutes les instances répliquent un cluster central et vous contrôlez quelle réplique a quelles données depuis une console centrale, qui fonctionne de manière universelle pour tous les clouds », indique Murali Balcha, le directeur technique de Trilio.

Parmi les autres nouveautés de la version 3.0, citons la prise en charge des clusters OpenShift de Red Hat, y compris les clusters OpenShift déployés sur AWS et Azure. Le produit est facturé selon le nombre de nœuds, en l’occurrence selon le nombre d’instances Docker ou assimilés qui exécutent des containers dans un cluster Kubernetes.